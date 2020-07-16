Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574438028.html
МИД Узбекистана и Венгрии договорились об информационном обмене
Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области дипломатической подготовки и обмена... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:21
шавкат мирзиеев
мид узбекистана
петер сийярто
виктор орбан
ташкент
венгрия
баку
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150654/74/1506547423_0:140:2482:1536_1400x0_80_0_0_5c81def631157ec85b8bd0721343810d.jpg
https://ria.ru/20200715/1574397608.html
ташкент
венгрия
баку
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150654/74/1506547423_0:140:2482:1536_1400x0_80_0_0_5c81def631157ec85b8bd0721343810d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150654/74/1506547423_125:0:2357:1674_1400x0_80_0_0_684c261c533f1d23f24211fdfa74f2b9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150654/74/1506547423_404:0:2078:1674_1400x0_80_0_0_e499e0b8ffcfa92a3716a06e4aa8aec4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шавкат мирзиеев, мид узбекистана, петер сийярто, виктор орбан, ташкент, венгрия, баку, в мире

МИД Узбекистана и Венгрии договорились об информационном обмене

13:21 16.07.2020
133
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 16 июл – РИА Новости. Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области дипломатической подготовки и обмена информацией и документацией, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского МИД.
По данным пресс-службы, в четверг министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом.
"Подписан меморандум о взаимопонимании между министерством иностранных дел Республики Узбекистан и министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии о сотрудничестве в области дипломатической подготовки и обмена информацией и документацией", - говорится в сообщении на сайте МИД по итогам встречи.
В ходе переговоров стороны уделили особое внимание вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе двусторонней встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с премьером Венгрии Виктором Орбаном в рамках заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств в октябре 2019 года в Баку.
Минометные батареи армии Азербайджана выполняют боевые стрельбы
15 июля, 16:57
В МИД Узбекистана прокомментировали конфликт Баку и Еревана
Главы МИД Узбекистана и Венгрии подтвердили наличие огромного потенциала для дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, обсудили механизмы наращивания объемов двусторонней торговли, отметили в ведомстве. Также они подчеркнули заинтересованность в развитии отношений в культурно-гуманитарной сфере, в частности установлении связей между ведущими вузами двух стран.
Министры рассмотрели график предстоящих мероприятий на различных уровнях, отметили необходимость проведения очередного раунда межмидовских консультаций для детальной проработки повестки дня и организационных аспектов двусторонних контактов, добавили в МИД Узбекистана.
200000
Обсудить 0
Шавкат МирзиеевМИД УзбекистанаПетер СийяртоВиктор ОрбанТашкентВенгрияБакуВ мире
Рекомендуем
Руки в наручниках
Источник: ростовский суд арестовал еще четырех предполагаемых членов ИГ*
Берлин
В Германии ответили на заявления Помпео о "Северном потоке — 2"
Депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко
Депутат Рады вызвала "на дуэль" по русскому коллегу из "Слуги народа"
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Еврокомиссии ответили на заявления Помпео о "Северном потоке — 2"
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
На палестинских территориях выявили более 460 случаев COVID-19
Шезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
Власти Мальдив рассказали о правилах приема туристов
Сотрудник полиции
В Уфе похитили банкомат с 2,5 миллиона рублей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина умерла после операции по липосакции
Машина скорой помощи
В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 179
Детеныш балтийской нерпы, спасенный на Финском заливе под Петербургом в районе Стрельны
В Финский залив выпустили трех нерп и тюленя после реабилитации
Производство преапрата Авифавир для лечения COVID-19
РФПИ видит возможности для производства препарата "Авифавир" на Кубе
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
Ереван готов обсудить с Баку эвакуацию тел погибших военных
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Путин и Роухани обсудили сотрудничество по Сирии, СВПД и коронавирус
Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве
В Гидрометцентре не исключили, что 2020 год станет самым теплым в истории
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор предложил форму указания на данные от СМИ-иноагента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
Лента новостейМолния