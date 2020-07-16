МИД Узбекистана и Венгрии договорились об информационном обмене

ТАШКЕНТ, 16 июл – РИА Новости. Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области дипломатической подготовки и обмена информацией и документацией, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского МИД.
По данным пресс-службы, в четверг министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом.
"Подписан меморандум о взаимопонимании между министерством иностранных дел Республики Узбекистан и министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии о сотрудничестве в области дипломатической подготовки и обмена информацией и документацией", - говорится в сообщении на сайте МИД по итогам встречи.
В ходе переговоров стороны уделили особое внимание вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе двусторонней встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с премьером Венгрии Виктором Орбаном в рамках заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств в октябре 2019 года в Баку.
Главы МИД Узбекистана и Венгрии подтвердили наличие огромного потенциала для дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, обсудили механизмы наращивания объемов двусторонней торговли, отметили в ведомстве. Также они подчеркнули заинтересованность в развитии отношений в культурно-гуманитарной сфере, в частности установлении связей между ведущими вузами двух стран.
Министры рассмотрели график предстоящих мероприятий на различных уровнях, отметили необходимость проведения очередного раунда межмидовских консультаций для детальной проработки повестки дня и организационных аспектов двусторонних контактов, добавили в МИД Узбекистана.