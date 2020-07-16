МИД Узбекистана и Венгрии договорились об информационном обмене

"Подписан меморандум о взаимопонимании между министерством иностранных дел Республики Узбекистан и министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии о сотрудничестве в области дипломатической подготовки и обмена информацией и документацией", - говорится в сообщении на сайте МИД по итогам встречи.