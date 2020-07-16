В Подмосковье подвели итоги первого этапа ЕГЭ

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. По итогам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ 234 подмосковных школьника получили максимальную оценку – 100 баллов, их учителям выплатят по 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минобразования.
"По результатам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ 234 школьника из Московской области получили максимальную оценку – 100 баллов. Из них 195 ребят получили высший балл по литературе, 36 - по информатике и еще три выпускника заработали высший балл по географии", – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Она напомнила, что в Московской области каждому педагогу, выпускник которого получил 100-балльный результат по ЕГЭ, выплачивается премия в размере 100 тысяч рублей. Также по 100 тысяч рублей получают мультистобалльники – ребята, заработавшие на ЕГЭ 100 баллов по двум и более предметам, добавила министр.
В ведомстве рассказали, что в 2019 году из школ Подмосковья выпустили 486 стобалльников, среди которых 33 человека получили 100 баллов сразу по нескольким предметам.