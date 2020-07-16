В Подмосковье подвели итоги первого этапа ЕГЭ

"По результатам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ 234 школьника из Московской области получили максимальную оценку – 100 баллов. Из них 195 ребят получили высший балл по литературе, 36 - по информатике и еще три выпускника заработали высший балл по географии", – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.