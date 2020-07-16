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Минобороны Азербайджана сообщило о сбитом беспилотнике ВС Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении беспилотника ВС Армении, проводящего разведывательные полеты над азербайджанскими позициями. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:48
вагиф даргяхлы
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вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, грузия, в мире

Минобороны Азербайджана сообщило о сбитом беспилотнике ВС Армении

10:58 16.07.2020 (обновлено: 18:48 16.07.2020)
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© Фото : Минобороны АзербайджанаОбломки тактического БПЛА, принадлежащего Армении и уничтоженного вооруженными силами Азербайджана
Обломки тактического БПЛА, принадлежащего Армении и уничтоженного вооруженными силами Азербайджана
© Фото : Минобороны Азербайджана
БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении беспилотника ВС Армении, проводящего разведывательные полеты над азербайджанскими позициями.
"Утром 16 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "X-55", предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской Армии в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. В результате бдительности наших подразделений БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен", - сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
Фото сбитого беспилотника Минобороны Азербайджана разместило на своем сайте.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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