Минобороны Азербайджана сообщило о сбитом беспилотнике ВС Армении

БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении беспилотника ВС Армении, проводящего разведывательные полеты над азербайджанскими позициями.
"Утром 16 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "X-55", предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской Армии в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. В результате бдительности наших подразделений БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен", - сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
Фото сбитого беспилотника Минобороны Азербайджана разместило на своем сайте.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.