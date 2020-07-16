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Минобороны Азербайджана опровергло информацию о подбитом ВС Армении танке
Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию оборонного ведомства Армении о том, что армянские ВС подбили азербайджанский танк. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:45
ситуация на армяно-азербайджанской границе
тагуи степанян
азербайджан
армения
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РИА Новости
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353
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, тагуи степанян, азербайджан, армения

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о подбитом ВС Армении танке

10:07 16.07.2020 (обновлено: 10:45 16.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военнослужащий армии Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию оборонного ведомства Армении о том, что армянские ВС подбили азербайджанский танк.
Ранее в четверг пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские военные подбили азербайджанский танк и подавили огневые артиллерийские точки противника.
"Это дезинформация. Все азербайджанские танки целы и в строю. Бронетехника ВС Азербайджана не находится на переднем крае. Азербайджанские танки вне зоны досягаемости вражеских подразделений", - заявил РИА Новости глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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