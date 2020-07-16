Минобороны Азербайджана опровергло информацию о подбитом ВС Армении танке

"Это дезинформация. Все азербайджанские танки целы и в строю. Бронетехника ВС Азербайджана не находится на переднем крае. Азербайджанские танки вне зоны досягаемости вражеских подразделений", - заявил РИА Новости глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.