Азербайджан назвал сообщения о 13 сбитых беспилотниках дезинформацией

"Это дезинформация. Заявляем, что все БПЛА, находящиеся на вооружении подразделений Азербайджанской Армии, находятся в строю, потерь нет", - сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.