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Армянские военные заявили, что подбили азербайджанский танк
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в четверг, что армянские военные подбили азербайджанский танк и подавили огневые артиллерийские точки РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T09:36
ситуация на армяно-азербайджанской границе
тагуи степанян
минобороны армении
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, тагуи степанян, минобороны армении, азербайджан, армения, грузия

Армянские военные заявили, что подбили азербайджанский танк

09:36 16.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные в Тавушской области. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в четверг, что армянские военные подбили азербайджанский танк и подавили огневые артиллерийские точки противника.
"Армянские подразделения подбили танк противника, подавили огневые точки артиллерийских и минометных батарей, откуда обстреливались наши населенные пункты и позиции", - написала Степанян в Facebook, выложив соответствующее видео.
Ранее пресс-секретарь минобороны Армении сообщила, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку азербайджанской диверсии. Она также заявила об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. Степанян отметила, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.
Армянские военные в Тавушской области
Вчера, 08:00
Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеТагуи СтепанянМинобороны АрменииАзербайджанАрменияГрузия
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