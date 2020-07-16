Армения обнародовала видеокадры удара Азербайджана по армянскому селу

ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян обнародовала в Facebook фото- и видеокадры удара по армянскому селу Айгепар, находящемуся на границе с Азербайджаном

На видеокадрах видны клубы дыма, поднимающиеся в населенном пункте, предположительно, в результате артобстрела.

Ադրբեջանական կողմի այսօրվա հարվածը Այգեպար գյուղի ուղղությամբ։ Քիչ անց հակառակորդը ստացել է արժանի պատասխան։ Опубликовано Shushan Stepanyan Среда, 15 июля 2020 г.

"Сегодняшний удар азербайджанской стороны в направлении села Айгепар", - написала Степанян в аннотации к фото- и в идеокадрам.

Ранее Степанян сообщила, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку диверсионного проникновения ВС Азербайджана. Она также заявила об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. Степанян отметила, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.

Минобороны Азербайджана в свою очередь ранее заявило о возобновлении боев в Товузском направлении границы с Арменией, по данным военного ведомства, ведётся обстрел населённых пунктов со стороны ВС Армении.