Ереван сообщил ОБСЕ об обострении ситуации на границе с Азербайджаном

"Тоноян сообщил о ситуации, сложившейся на границе с 3.40 (2.40 мск), отметив, что у азербайджанской стороны есть многочисленные раненые и погибшие. Министр обороны проинформировал, что посягательства на границы Армении со стороны Азербайджана пресекаются всеми имеющимися силами и средствами", - написала пресс-секретарь в Faebook.