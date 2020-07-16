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Ереван сообщил ОБСЕ об обострении ситуации на границе с Азербайджаном
Министр обороны Армении Давид Тоноян связался в четверг с личным представителем действующего председателя ОБСЕ послом Анджеем Каспршиком, рассказав ему об... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:36
ситуация на армяно-азербайджанской границе
тагуи степанян
давид тоноян
азербайджан
армения
в мире
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, тагуи степанян, давид тоноян, азербайджан, армения, в мире

Ереван сообщил ОБСЕ об обострении ситуации на границе с Азербайджаном

07:36 16.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян связался в четверг с личным представителем действующего председателя ОБСЕ послом Анджеем Каспршиком, рассказав ему об обострении ситуации на границе с Азербайджаном, заявила пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян.
"Тоноян сообщил о ситуации, сложившейся на границе с 3.40 (2.40 мск), отметив, что у азербайджанской стороны есть многочисленные раненые и погибшие. Министр обороны проинформировал, что посягательства на границы Армении со стороны Азербайджана пресекаются всеми имеющимися силами и средствами", - написала пресс-секретарь в Faebook.
Ранее Степанян сообщила, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку диверсионного проникновения ВС Азербайджана. Она также заявила об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. Степанян отметила, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеТагуи СтепанянДавид ТоноянАзербайджанАрменияВ мире
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