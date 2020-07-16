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В Баку подтвердили возобновление боев на границе с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боев в Товузском направлении границы с Арменией, по данным военного ведомства, ведётся обстрел населённых... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:31
вагиф даргяхлы
минобороны азербайджана
азербайджан
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире

В Баку подтвердили возобновление боев на границе с Арменией

07:31 16.07.2020
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© Фото : Министерство Обороны АзербайджанаМинометные батареи армии Азербайджана выполняют боевые стрельбы
Минометные батареи армии Азербайджана выполняют боевые стрельбы
© Фото : Министерство Обороны Азербайджана
Минометные батареи армии Азербайджана выполняют боевые стрельбы. Архивное фото
БАКУ, 16 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боев в Товузском направлении границы с Арменией, по данным военного ведомства, ведётся обстрел населённых пунктов со стороны ВС Армении.
"С утра 16 июля подразделения армянских ВС предприняли еще одну попытку атаковать наши позиции в Товузском районе азербайджано-армянской границы. В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. Никто не пострадал среди гражданского населения. В настоящее время идут бои в этом направлении. Оперативная ситуация находится под контролем наших войск. Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности",- заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.
Армянские военные в Тавушской области
15 июля, 12:47
Ереван передал ОБСЕ данные, где Баку размещает огневые точки
Ранее в МО Армении также заявили о возобновлении столкновений на армяно-азербайджанской границе. По их данным, азербайджанские подразделения начали артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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15 июля, 11:57
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Вагиф ДаргяхлыМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияВ мире
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