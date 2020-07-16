https://ria.ru/20200716/1574417332.html
Россияне летом закупают товары для дачи и походов вместо чемоданов
Россияне на фоне коронавируса меняют свои предпочтения по летнему отдыху: вместо заграничных поездок они отправляются на дачу и в турпоходы. Об этом... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T07:08
2020-07-16T07:08
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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общество
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россияне
на фоне коронавируса меняют свои предпочтения по летнему отдыху: вместо заграничных поездок они отправляются на дачу и в турпоходы. Об этом свидетельствуют подскочившие продажи туристических палаток, предметов для дачи и упавший спрос на чемоданы, говорится в исследовании крупнейшего в стране оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Так, в июне число покупок чемоданов было меньше прошлогоднего уровня в 5 раз, а за первые две недели июля их количество снизилось на 44%. Средний чек на чемоданы в июле упал год к году на 26% - до 2536 рублей.
В то же время продажи туристических палаток подскочили: в июне число покупок выросло в годовом выражении на 11%, а в начале июля - на 14%. При этом, несмотря на рост спроса на данный товар, средний чек в июле снизился на 5% по сравнению с июлем прошлого года - до 2371 рубля.
Также с начала лета эксперты зафиксировали рост продаж в сегменте товаров для строительства и дачи: в июне количество покупок в данной сфере увеличилось на 23%, а в начале июля - на 15%. Средний чек на товары для дачи в июле также подскочил - на 20% и стал составлять 3349 рублей.
"Динамика изменения потребительского спроса показывает, в связи с ограничениями на выезд за рубеж, россияне в этом летнем сезоне предпочитают поездкам за границу не только отечественные курорты, но и дачный отдых, а также путешествия по территории страны", - пояснили эксперты.