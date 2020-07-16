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Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
Российские автодилеры спустя более полугода после получения возможности предоставлять услугу постановки на учет новой машины в автосалоне начали выдавать... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T05:32
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353
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РИА Новости
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авто, volkswagen group, рольф , автомир, москва, санкт-петербург, экономика

Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит

05:32 16.07.2020
213
© Depositphotos / mangostockПокупка автомобиля
Покупка автомобиля
© Depositphotos / mangostock
Покупка автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские автодилеры спустя более полугода после получения возможности предоставлять услугу постановки на учет новой машины в автосалоне начали выдавать номера, но этот сервис не приносит прибыли, рассказали РИА Новости торговцы автомашинами.
Дилерские центры с 1 января получили возможность ставить на учет новую машину прямо в автосалоне. Для осуществления регистрационных действий дилеру нужно будет получить статус специализированной организации, документы, подтверждающие осмотр авто сотрудником салона, будут передаваться в ГИБДД через портал "Госуслуг". Автовладелец сможет получить свидетельство о регистрации (СТС) и номера на машину прямо в салоне, стоимость услуги ограничена ФАС на уровне не более 500 рублей. На конец января эту услугу еще никто не предоставлял, поскольку отсутствовал механизм взаимодействия с ГИБДД в этой части.
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Представитель "Рольфа" говорит, что компания получила статус спецорганизации, на прошлой неделе были первые выдачи в Москве и Петербурге. "Все работает нормально, клиенту в ГИБДД не нужно ехать - он забирает авто из салона с номерами уже, а задержка вызвана процессом получения статуса спецорганизации", - говорит собеседник агентства, отмечая, что услуга существует не для получения из сервиса прибыли, но для удобства клиентов.
Представитель "Автомира" подтверждает, что в январе ничего из реальных процессов готово не было, а затем начался карантин. Компания также провела регистрации первых автомашин на прошлой неделе.
"Номера делаем. ГАИ (регистрация - ред.) в процессе. Услуга вышла в ноль с трудом", - краток глава Favorit Motors Владимир Попов. С ним солидарен представитель "Автоспеццентра", поясняя, что дилеры не спешат реализовывать у себя услугу регистрации и постановки автомобилей на учёт, потому что для них это низкомаржинальный бизнес. При этом у всех дилеров есть коммерческая услуга постановки автомобиля на учёт, которая пользуется популярностью среди клиентов, особенно премиум-сегмента, уточняет он.
"Происходит планомерное развитие процесса выдачи госномеров, но процедура пока происходит не полностью онлайн. Пока мы по-прежнему предоставляем платную услугу для постановки автомобиля на учет: сначала клиент оформляет сделку, заключает договор купли-продажи, оформляет ПТС, различные акты, и только спустя два-три рабочих дня клиент забирает у нас автомобиль с номерами. То есть, пока это дополнительная услуга, а не полноценная, конвейерная процедура. Процедура для автодилеров пока не до конца налажена, но мы планомерно движемся к тому, чтобы она заработала в полной мере", - описывает ситуацию руководитель отдела продаж "Авилон.Volkswagen" Максим Васильев.
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