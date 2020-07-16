Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит

"Номера делаем. ГАИ (регистрация - ред.) в процессе. Услуга вышла в ноль с трудом", - краток глава Favorit Motors Владимир Попов. С ним солидарен представитель "Автоспеццентра", поясняя, что дилеры не спешат реализовывать у себя услугу регистрации и постановки автомобилей на учёт, потому что для них это низкомаржинальный бизнес. При этом у всех дилеров есть коммерческая услуга постановки автомобиля на учёт, которая пользуется популярностью среди клиентов, особенно премиум-сегмента, уточняет он.