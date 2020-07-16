Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
На армяно-азербайджанской границе снова идут перестрелки — за последние 30 лет подобные новости успели порядком поднадоесть нашим гражданам. Между тем впервые... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T08:03
россия
хулуси акар
нагорный карабах
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371115_0:160:3073:1889_1400x0_80_0_0_fb8138ebf174100a75c7bb1e5ca4ca81.jpg
https://ria.ru/20200715/1574390814.html
https://ria.ru/20200715/1574383126.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574386324.html
Ни на чьей стороне Россия 🇷🇺 не должна быть. Как говорил один великий товарисчь (Коба)...“А что нам скажет ....... Пашинян.” С его русофобскими взглядами и высказываниями?! Не слышу 🦻?...ничего?.... Вот и Лавров ответил,что Россия может посодействовать в урегулировании вопроса.... ¯\_(ツ)_/¯ исчерпывающий ответ.;))
138
Россия на своей стороне!
88
76
россия
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371115_0:160:3073:1889_1400x0_80_0_0_fb8138ebf174100a75c7bb1e5ca4ca81.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371115_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_0cc27b96e1c427c33ad73658fe1594b5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371115_675:327:2396:2048_1400x0_80_0_0_5c237e9c244a96b4a54538776fdf301c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хулуси акар, нагорный карабах, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, авторы

На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?

08:00 16.07.2020 (обновлено: 08:03 16.07.2020)
115445
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
На армяно-азербайджанской границе снова идут перестрелки — за последние 30 лет подобные новости успели порядком поднадоесть нашим гражданам. Между тем впервые артиллерийская стрельба началась на границе двух республик еще тогда, когда она не была государственной границей. Тогда, когда мы жили с ними в одном государстве, — и это были первые всполохи войны, полноценно разыгравшейся в момент распада СССР. Сейчас армяне и азербайджанцы стреляют друг в друга не в Нагорном Карабахе, спор за который и стал причиной их конфликта, а далеко на севере от него — но этот конфликт по-прежнему имеет непосредственное отношение к России и нашим национальным интересам. Есть ли риск большой войны на Кавказе? И что должна делать Россия?
Как минимум помнить о том, что именно карабахский вопрос стал первым сильным ударом по единству Советского Союза — то есть именно с февраля 1988-го берет начало процесс развала нашей страны. К этому моменту уже несколько месяцев в Карабахе было неспокойно, начались конфликты на национальной почве — и парламент Нагорно-Карабахской автономной области обратился к союзному руководству, к Горбачеву, с просьбой передать автономию из Азербайджанской ССР в Армянскую. Прецедентов передачи автономий из одной республики в другую в СССР давно уже не было, тем более под давлением снизу, и центр попытался уладить все миром — но действовал неуклюже, на местах не видели серьезного настроя Москвы, а те же армяне рассчитывали воспользоваться перестройкой и восстановить то, что они считали "исторической справедливостью", то есть воссоединить армянские земли и армян Карабаха и Армении в одной республике.
Страсти накалялись, вскоре пролилась первая кровь, азербайджанцы стали бежать из Армении и Карабаха, а армяне из Азербайджана. В итоге — если раньше в Азербайджане жили армяне, то теперь их там практически нет. Если в Карабахе было много азербайджанцев — их там не осталось. Армения выиграла войну начала 90-х — отделив от Азербайджана не только подавляющую часть Карабаха, но и несколько районов, расположенных между ним и собственно Арменией (без этого обеспечить безопасность Карабаха было бы невозможно). При этом формально Карабах не только не является частью Армении, но и не признается ею в качестве независимого государства (Республики Арцах). Азербайджан, естественно, не смирился с потерей своих земель — тем более что с точки зрения международного права Карабах и остальные территории остаются азербайджанскими. Азербайджанцы верят в то, что рано или поздно вернут потерянные земли — а армяне уверены в том, что сумеют сохранить их за собой. Периодически на границе вспыхивают перестрелки, иногда они перерастают в более серьезные боевые действия — последний раз такое было в 2016 году, и вот сейчас мы снова наблюдаем за эскалацией конфликта. Что со всем этим делать России?
Россия за прошедшие годы не раз пыталась примирить две бывших союзных республики — и все безрезультатно. Потому что нужна воля к компромиссу, хотя бы к первым шагам на пути к нему — на который не хочет идти прежде всего армянская сторона. Она боится отдать Азербайджану даже часть тех районов, которые лежат между Карабахом и Арменией — опасаясь, что в будущем они станут плацдармом для атаки на Карабах. Азербайджан же уверен, что время работает на него — четырехкратное превосходство в населении, еще большее в ВВП, крупный военный бюджет и пусть и формальная, но поддержка мирового сообщества: так что слабая Армения не сможет вечно удерживать занятые территории. В самой Армении тоже понимают, что соотношение сил не в ее пользу — но у армян есть главный козырь. Без него новая война давно бы уже стала реальностью. Этот козырь — Россия. В Армении находится российская военная база, республика входит в Организацию Договора о коллективной безопасности, то есть является военным союзником России.
Акция у посольства Украины в Ереване
15 июля, 15:30
Здание посольства Украины в Ереване облили борщом
Однако это взгляд армянской стороны — интересы России в Закавказье вовсе не сводятся к тому, чтобы выступать гарантом безопасности Армении. России нужны близкие отношения с обеими конфликтующими сторонами — и Азербайджан, и Армения не должны даже думать о военном конфликте между собой. Ведь он мало того что станет убийственным для обеих сторон — так еще и совершенно не нужен России. Никакая война в Закавказье не отвечает нашим национальным интересам — и в Баку, и в Ереване это хорошо понимают. Россия является для обоих государств не просто главным союзником и партнером — она, по сути, является гарантом их существования как таковых. Убери Россию — и завтра две республики сойдутся в безумной схватке, в битве на взаимное уничтожение. Карабах уже стал спусковым крючком для гибели СССР — стоит ли позволять спорам из-за него уничтожить еще и два осколка великого государства?
Но где же выход из этого тупика? Единственным разумным путем является постепенная реинтеграция Армении и Азербайджана не только с Россией, но и между собой — то есть их сближение через Евразийский союз. Армения входит в Евразийский союз, Азербайджан пока что стоит в стороне — но тут вопрос, конечно, не в экономике, а в будущем постсоветского пространства как таковом. В рамках одного государства, которым рано или поздно станет Евразийский союз, появится шанс найти компромисс по Карабаху: через обмен территорий, частичное возвращение беженцев, общую оборонную политику. Армяне и азербайджанцы не обречены на вечную вражду — несмотря на взаимно пролитую кровь и миллионы беженцев, есть место, где они вполне мирно уживаются с друг с другом. Да, это не Карабах, а Россия, на территории которой живут многие миллионы армян и азербайджанцев, причем как российских граждан, так и граждан этих республик.
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
15 июля, 13:40
Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана
Баку и Ереван могут, конечно, еще не одно десятилетие ждать удобного момента для начала войны между собой — но это тупиковый путь. Пока есть Россия — войны между ними не будет. Если же не будет России — или Россия вдруг, непонятно по каким причинам, уйдет с Кавказа — оба народа горько пожалеют об этом. Никакие внешние игроки не обеспечат не только примирение, но и устойчивое перемирие двух республик — для них Закавказье всегда будет только полем для игры против соседствующих с ним великих держав: России, Турции, Ирана. Но из трех этих держав только Россия способна быть гарантом мира в регионе — та же Турция слишком неравнодушна к Азербайджану.
Чего стоят хотя бы вчерашние заявления турецких руководителей — если в том, что Реджеп Эрдоган обвинил Армению в нынешнем обострении, нет ничего удивительного (тем более что виноваты, скорее всего, обе стороны), то слова министра обороны Турции Хулуси Акара крайне неуместны. "Мы будем рядом с вооруженными силами Азербайджана, будем поддерживать наших братьев в соответствии с принципом "одна нация, два государства", — сказал министр, и это сложно оценить как миротворческую позицию. При всей близости турок и азербайджанцев Баку не нуждается в подобной демонстрации солидарности и помощи — чтобы не допустить войны в Закавказье, достаточно веса и влияния России, которая сознательно не собирается занимать ничью сторону в армяно-азербайджанском конфликте. И тем самым мешает ему разгореться.
Армянские военные в Тавушской области
15 июля, 14:19Сказано в эфире
Силовое решение невозможно. Политолог о конфликте Азербайджана и АрменииВ ОБСЕ призвали Баку и Ереван вернуться к режиму прекращения огня. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Андрей Арешев.
65221212723130
Обсудить 76
РоссияХулуси АкарНагорный КарабахТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияАвторы
Популярные комментарии
Ни на чьей стороне Россия 🇷🇺 не должна быть. Как говорил один великий товарисчь (Коба)...“А что нам скажет ....... Пашинян.” С его русофобскими взглядами и высказываниями?! Не слышу 🦻?...ничего?.... Вот и Лавров ответил,что Россия может посодействовать в урегулировании вопроса.... ¯\_(ツ)_/¯ исчерпывающий ответ.;))
16 июля, 08:44
Aleksandr63s
114621411
Россия на своей стороне!
16 июля, 10:27
Арсений Новиков
7910116
Рекомендуем
Женщины набирают уголь в тачки в ЮАР
Южная Африка мечтает об атомной мощи, но стесняется обратиться к России
Ядерный взрыв
"Разрушитель миров": почему США смогли создать самое страшное оружие
Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас
Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Армянские военные в Тавушской области
Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие
Военные учения США в Южно-Китайском море
В США склоняются к силовому решению "китайской проблемы"
Участники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве
Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Сотрудник правоохранительных органов охраняет двор с не взорвавшимся снарядом после обстрела со стороны Армении в деревне Агдам, Азербайджан
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по АЭС
Валерия и Евангелина
"Водила дочь на поводке": будни самой маленькой мамы с Урала
Участники акции протеста возле Белого дома на площади Лафайетт, Вашингтон
"Ненависть ко всему чужому". Миллионы людей примыкают к новой религии
Комплекс ПВО С-400 Триумф
"Вселяет ужас": СМИ рассказали о новой эпохе после появления С-500
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль на судостроительном заводе
В Крыму впервые заложат российские "Мистрали", сообщил источник
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Производство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе
Стратегический запас: в США оценили золотую стратегию России
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
В СК заявили о наличии неопровержимых доказательств вины Фургала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
04:02Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
03:57Назначение врио губернатора Хабаровского края ожидается в ближайшее время
03:49Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
03:44СК: 3D-модель шляпы Николая II поможет идентифицировать его останки
03:20Собянин рассказал, когда возобновится турпоток в Москву из других стран
03:05Разведку у российских границ за неделю вели 32 самолета
Лента новостейМолния