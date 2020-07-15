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Распространение нового коронавируса
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Южная Корея зафиксировала 39 случаев COVID-19 за сутки
Южная Корея зарегистрировала 39 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12551, из них выздоровели уже 12178, сообщила организация РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
южная корея
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, южная корея, в мире

Южная Корея зафиксировала 39 случаев COVID-19 за сутки

20:14 15.07.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 15 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 39 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12551, из них выздоровели уже 12178, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала лета в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последние две недели ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 30-70 человек.
По данным KCDC, 11 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 28 завезены из-за границы. Пять случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо, ещё шесть в Сеуле, остальные по всей стране. На карантинном досмотре выявили 23 зараженных.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 66 человек, общее число выздоровевших выросло до 12348, что составляет 91,1%. Число жертв достигло уже 289 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,43 миллиона человек.
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Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1919 случаев завезли из-за границы, из них 70,6% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 886 зараженных.
Южная Корея расширила список стран с высоким риском, для прибывающих из которых с понедельника должны будут предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус не старше 48 часов. При этом тест надо будет делать в специально аккредитованных посольствами Южной Кореи лабораториях. Если РК сочтет тест неточным, то будет проводиться перекрестный анализ в южнокорейских лабораториях.
Такие меры были приняты после того, как доля завезенных из-за границы случаев коронавируса от числа новых зараженных стала стабильно составлять около или более половины. Список стран включал Бангладеш, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, теперь к ним добавились еще две страны, которые не называются из дипломатических соображений. Для таких стран сокращено число авиабилетов на плановых рейсах в Южную Корею (до уровня менее 60% от обычного). Также с 24 июля будут приостановлены безвизовые программы для иностранных моряков, прибывающих в РК в связи с заражениями на ряде судов в Пусане.
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Наличие сертификата об отрицательном результате теста на COVID-19 не освобождает прибывающих от двухнедельной самоизоляции, которая является обязательной для всех прибывающих в Южную Корею с 1 апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЮжная КореяВ мире
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