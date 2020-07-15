Помпео призвал Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. США призывают Армению и Азербайджан к немедленной деэскалации ситуации на границе, возобновлению переговоров и прекращению огня, заявил в среду на пресс-конференции госсекретарь Майк Помпео.
"США глубоко озабочены в связи со смертельным насилием на международной границе Армении и Азербайджана, мы выражаем свои соболезнования всем жертвам и призываем стороны к незамедлительной деэскалации, возобновлению содержательного диалога и прекращению огня для начала переговоров с "Минской группой" в качестве сопредседателей", - сказал Помпео.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.