Помпео призвал Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров

"США глубоко озабочены в связи со смертельным насилием на международной границе Армении и Азербайджана, мы выражаем свои соболезнования всем жертвам и призываем стороны к незамедлительной деэскалации, возобновлению содержательного диалога и прекращению огня для начала переговоров с "Минской группой" в качестве сопредседателей", - сказал Помпео.