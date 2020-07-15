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МИД Франции призвал Армению и Азербайджан к диалогу
Франция осуждает вооруженные столкновения на армяно-азербайджанской границе, призывает обе стороны соблюдать режим прекращения огня и возобновить диалог,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:29
ситуация на армяно-азербайджанской границе
мид франции‎
франция
азербайджан
армения
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, мид франции‎, франция, азербайджан, армения, в мире

МИД Франции призвал Армению и Азербайджан к диалогу

17:29 15.07.2020
457
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
ПАРИЖ, 15 июл – РИА Новости. Франция осуждает вооруженные столкновения на армяно-азербайджанской границе, призывает обе стороны соблюдать режим прекращения огня и возобновить диалог, говорится в заявлении представителя МИД страны.
"Франция осуждает вооруженные столкновения, которые происходили с воскресенья на границе между Арменией и Азербайджаном и привели к гибели нескольких человек. Она призывает обе стороны соблюдать режим прекращения огня и возобновить диалог во избежание эскалации", - говорится в заявлении.
Являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Франция вместе со своими российскими и американскими партнерами подтверждает свою приверженность урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с международным правом, отметил представитель МИД.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и десяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Армянские военные в Тавушской области
Вчера, 14:19Сказано в эфире
Силовое решение невозможно. Политолог о конфликте Азербайджана и АрменииВ ОБСЕ призвали Баку и Ереван вернуться к режиму прекращения огня. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Андрей Арешев.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМИД Франции‎ФранцияАзербайджанАрменияВ мире
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