В МИД Узбекистана прокомментировали конфликт Баку и Еревана

"Республика Узбекистан крайне обеспокоена сложившейся ситуацией на азербайджанско-армянской границе, повлекшей за собой человеческие жертвы. Дальнейшее обострение ситуации на данном участке может привести к жертвам среди мирного населения, разрушить важные экономические связи и коммуникации на пространстве СНГ, нанести ущерб региональной безопасности", - говорится в тексте заявления, размещенном в Telegram-канале МИД.