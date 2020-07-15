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В МИД Узбекистана прокомментировали конфликт Баку и Еревана
Дальнейшее обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе может привести к жертвам среди населения, разрушить важные экономические связи на пространстве... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:58
ситуация на армяно-азербайджанской границе
мид узбекистана
снг
азербайджан
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, мид узбекистана, снг, азербайджан, армения, в мире

В МИД Узбекистана прокомментировали конфликт Баку и Еревана

16:57 15.07.2020 (обновлено: 16:58 15.07.2020)
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© Фото : Министерство Обороны АзербайджанаМинометные батареи армии Азербайджана выполняют боевые стрельбы
Минометные батареи армии Азербайджана выполняют боевые стрельбы
© Фото : Министерство Обороны Азербайджана
ТАШКЕНТ, 15 июл – РИА Новости. Дальнейшее обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе может привести к жертвам среди населения, разрушить важные экономические связи на пространстве СНГ, говорится в заявлении МИД Узбекистана, обнародованном в среду.
Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ.

"Республика Узбекистан крайне обеспокоена сложившейся ситуацией на азербайджанско-армянской границе, повлекшей за собой человеческие жертвы. Дальнейшее обострение ситуации на данном участке может привести к жертвам среди мирного населения, разрушить важные экономические связи и коммуникации на пространстве СНГ, нанести ущерб региональной безопасности", - говорится в тексте заявления, размещенном в Telegram-канале МИД.

В ведомстве отметили, что Ташкент выступает за проявление максимальной сдержанности и призывает стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки и выхода из сложившейся ситуации. "Приносим свои соболезнования родным и близким погибших", - указывается в заявлении.
Военнослужащий армии Азербайджана
Вчера, 15:58
В Баку сообщили об уничтожении пункта управления подразделения ВС Армении
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и десяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМИД УзбекистанаСНГАзербайджанАрменияВ мире
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