В МИД Узбекистана прокомментировали конфликт Баку и Еревана

ТАШКЕНТ, 15 июл – РИА Новости. Дальнейшее обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе может привести к жертвам среди населения, разрушить важные экономические связи на пространстве СНГ, говорится в заявлении МИД Узбекистана, обнародованном в среду.
Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ.
"Республика Узбекистан крайне обеспокоена сложившейся ситуацией на азербайджанско-армянской границе, повлекшей за собой человеческие жертвы. Дальнейшее обострение ситуации на данном участке может привести к жертвам среди мирного населения, разрушить важные экономические связи и коммуникации на пространстве СНГ, нанести ущерб региональной безопасности", - говорится в тексте заявления, размещенном в Telegram-канале МИД.
В ведомстве отметили, что Ташкент выступает за проявление максимальной сдержанности и призывает стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки и выхода из сложившейся ситуации. "Приносим свои соболезнования родным и близким погибших", - указывается в заявлении.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и десяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.