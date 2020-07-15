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Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что заподозрил неладное во время разговора с российскими пранкерами, выдавшими себя за генсека ООН Антониу Гутерреша. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T19:31
россия
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
антониу гутерреш
анджей дуда
вторая мировая война (1939-1945)
польша
в мире
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https://ria.ru/20200508/1571185070.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574385721.html
Да, ладно, бахвалиться. Без информации спецслужб дозвониться до первых лиц вряд ли удастся.
48
И что? Тем более звонили наши, а там сами или с помощью наших спецслужб - это без разницы.
29
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россия
польша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152443/68/1524436802_0:185:1993:1306_1400x0_80_0_0_693528f900cf9581bd647b0b4c92844f.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), антониу гутерреш, анджей дуда, вторая мировая война (1939-1945), польша, в мире

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

16:44 15.07.2020 (обновлено: 19:31 15.07.2020)
77495
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что заподозрил неладное во время разговора с российскими пранкерами, выдавшими себя за генсека ООН Антониу Гутерреша.
"Во время разговора я сориентировался, что что-то не так. Генеральный секретарь не выговаривает настолько хорошо слово "зубровка", хоть голос и был очень похожий", - написал Дуда в своем аккаунте в Twitter.
Запись президент Польши сопроводил смайлом "катаюсь по полу от смеха", хохочущим лицом со слезами.
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
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Ранее запись разговора пранкеры выложили на своем канале в YouTube. В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок. Вован и Лексус позвонили Дуде от имени генсека ООН под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах.
В разговоре пранкеры затронули с Дудой вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что "с господином (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну". При этом польский президент подчеркнул, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. В ответ "генсек" напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. "Это разные вещи в понимании истории. Это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией", - сказал Дуда.
После этого "генсек" предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмущенно воскликнул: "Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет, никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет". И еще несколько раз повторил: "Нет, нет, нет".
Позже пранкеры пообещали рассказать польским спецслужбам о том, каким образом они смогли позвонить по телефону главе государства. "Пусть позвонят нам, и мы им сообщим об этом", - сказал Кузнецов РИА Новости.
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
Вчера, 14:13
Российские пранкеры готовы рассказать, где взяли телефон главы Польши
21916130334
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РоссияВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Антониу ГутеррешАнджей ДудаВторая мировая война (1939-1945)ПольшаВ мире
Популярные комментарии
Да, ладно, бахвалиться. Без информации спецслужб дозвониться до первых лиц вряд ли удастся.
15 июля, 20:24
Алексей Веселин
21300024
И что? Тем более звонили наши, а там сами или с помощью наших спецслужб - это без разницы.
15 июля, 21:25
ivstlngrd
2110007
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