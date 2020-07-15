Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генсека ООН

Пранкер Алексей Столяров на презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон" в Москве

В воскресенье Дуду переизбрали главой государства на второй срок. Вован и Лексус позвонили ему от имени генсека ООН под предлогом поздравить с победой на выборах.

В разговоре пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. На это Дуда заявил: "С господином Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну".

При этом польский президент подчеркнул, что Россия хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, но оккупировала Польшу. В ответ "генсек" напомнил о Львове , некогда польском городе, который вошел в состав Украины

"Это разные вещи в понимании истории. Это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией", — сказал Дуда.

После этого Вован и Лексус от имени генсека предложили польскому лидеру вернуть Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду собеседник, а затем возмущенно воскликнул: "Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет".

Говоря о пандемии коронавируса и ситуации в Польше, президент заявил, что COVID-19 никак не повлиял на проведение выборов.