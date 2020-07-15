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Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) поговорили от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с президентом Польши... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:29
алексей столяров (лексус)
антониу гутерреш
анджей дуда
польша
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оон
в мире
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польша
львов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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алексей столяров (лексус), антониу гутерреш, анджей дуда, польша, львов, оон, в мире

Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генсека ООН

12:02 15.07.2020 (обновлено: 14:29 15.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПранкер Алексей Столяров на презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон" в Москве
Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) поговорили от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с президентом Польши Анджеем Дудой. Запись разговора они выложили на своем ютьюб-канале.
В воскресенье Дуду переизбрали главой государства на второй срок. Вован и Лексус позвонили ему от имени генсека ООН под предлогом поздравить с победой на выборах.
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В разговоре пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. На это Дуда заявил: "С господином Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну".
При этом польский президент подчеркнул, что Россия хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, но оккупировала Польшу. В ответ "генсек" напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины.
"Это разные вещи в понимании истории. Это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией", — сказал Дуда.
После этого Вован и Лексус от имени генсека предложили польскому лидеру вернуть Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду собеседник, а затем возмущенно воскликнул: "Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет".
Говоря о пандемии коронавируса и ситуации в Польше, президент заявил, что COVID-19 никак не повлиял на проведение выборов.
"Сложно сказать, что является главным источником (завозных. — Прим. ред.) случаев коронавируса (в Польше. — Прим. ред.), может быть, Украина, потому что у нас много людей из Украины, но в целом у нас не так много случаев", — подытожил он.
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Алексей Столяров (Лексус)Антониу ГутеррешАнджей ДудаПольшаЛьвовООНВ мире
Популярные комментарии
Явно кто-то из гос структур их спонсирует. С завидным упорством и гос сми их выходки регулярно освещают
15 июля, 12:21
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Почему Путину ни разу не позвонили?
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