https://ria.ru/20200715/1574375870.html
Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) поговорили от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с президентом Польши... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T12:02
2020-07-15T14:29
алексей столяров (лексус)
антониу гутерреш
анджей дуда
польша
львов
оон
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200214/1564767754.html
Павел Иванов
Явно кто-то из гос структур их спонсирует. С завидным упорством и гос сми их выходки регулярно освещают
80
Павел Иванов
Почему Путину ни разу не позвонили?
73
32
польша
львов
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей столяров (лексус), антониу гутерреш, анджей дуда, польша, львов, оон, в мире
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов
и Алексей Столяров
(Вован и Лексус) поговорили от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша
с президентом Польши Анджеем Дудой
. Запись разговора они выложили на своем ютьюб-канале.
В воскресенье Дуду переизбрали главой государства на второй срок. Вован и Лексус позвонили ему от имени генсека ООН под предлогом поздравить с победой на выборах.
В разговоре пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. На это Дуда заявил: "С господином Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну".
При этом польский президент подчеркнул, что Россия хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, но оккупировала Польшу. В ответ "генсек" напомнил о Львове
, некогда польском городе, который вошел в состав Украины
.
"Это разные вещи в понимании истории. Это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией", — сказал Дуда.
После этого Вован и Лексус от имени генсека предложили польскому лидеру вернуть Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду собеседник, а затем возмущенно воскликнул: "Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет".
Говоря о пандемии коронавируса и ситуации в Польше, президент заявил, что COVID-19 никак не повлиял на проведение выборов.
"Сложно сказать, что является главным источником (завозных. — Прим. ред.) случаев коронавируса (в Польше. — Прим. ред.), может быть, Украина, потому что у нас много людей из Украины, но в целом у нас не так много случаев", — подытожил он.