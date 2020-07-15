Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.

С инициативой выступили главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева

Законопроектом предлагается закрепить в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов как совокупность всех "активов" и "пассивов", нажитых во время брака.

При разводе раздел имущества будет проходить в рамках одного судебного разбирательства. По действующему законодательству имущество супругов рассматривается не как единое целое, а как набор объектов, в результате чего супруги сначала делят недвижимость, затем деньги и так далее. Проектом предлагается делить все сразу.

Кроме того, предлагается установить правило о разделении имущества в долях супругов и применять его как при судебном разделе, так и при разделении имущества по соглашению. Также предполагается, что совершение сделок без согласия одного из супругов будет считаться основанием для уменьшения доли в общем имуществе.

Законопроектом предлагается исключить возможность широкого толкования признания брачного договора недействительным для обеспечения действия принципа "договоры должны соблюдаться". По действующим положениям Семейного кодекса, брачный договор супругов может быть впоследствии признан судом недействительным, если его условия поставили одного из них в "крайне неблагоприятное положение". По мнению парламентариев, такая возможность признания недействительным нотариально удостоверенного договора создает неопределенность.

Кроме того, инициативой предлагается дополнить процедуры банкротства физлиц правилами о возможности совместного банкротства супругов, имеющих общие долги. Это будет возможно по их заявлению.