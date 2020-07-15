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В Баку заявили об уничтожении транспортного средства армянских военных
Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы республики уничтожили военное транспортное средство армянских силовиков в нахчыванском направлении... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:26
ситуация на армяно-азербайджанской границе
вагиф даргяхлы
минобороны азербайджана
азербайджан
армения
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили об уничтожении транспортного средства армянских военных

15:26 15.07.2020
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© Фото : Министерство Обороны АзербайджанаМинометные батареи армии Азербайджана выполняют боевые стрельбы
Минометные батареи армии Азербайджана выполняют боевые стрельбы
© Фото : Министерство Обороны Азербайджана
БАКУ, 15 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы республики уничтожили военное транспортное средство армянских силовиков в нахчыванском направлении границы, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских военнослужащих.
"Наблюдаются случаи активизации... и периодического нарушения режима взаимного прекращения огня (с армянской стороны - ред.). (Армянские - ред.) подразделения с 22.15 (21.15 мск) 14 июля до 23.55 (22.55 мск), а также с утра до 1.20 (0.20 мск) 15 июля с использованием различного крупнокалиберного оружия нарушили режим прекращения огня в направлении Шарурского, Бабекского и Ордубадского районов. Обстрел... был подавлен точным огнем наших подразделений, уничтожено военное транспортное средство (ВС Армении)... Оперативная обстановка находится под контролем наших войск", - сообщил глава пресс-службы МО Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.
Видео операции размещено на сайте военного ведомства.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и десяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Армянские военные в Тавушской области
Вчера, 14:19Сказано в эфире
Силовое решение невозможно. Политолог о конфликте Азербайджана и АрменииВ ОБСЕ призвали Баку и Ереван вернуться к режиму прекращения огня. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Андрей Арешев.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеВагиф ДаргяхлыМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияВ мире
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