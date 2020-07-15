https://ria.ru/20200715/1574387881.html
В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
Режим ограничений, введенный в Ульяновской области из-за коронавируса, продлен до 1 августа, сообщает в среду пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:38
2020-07-15T14:51
ульяновская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей морозов (политик)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ульяновская область
ульяновск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156286/48/1562864877_0:360:2801:1936_1400x0_80_0_0_dcdf793b2099a8e6238bf0836b834dfd.jpg
ульяновская область
ульяновск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156286/48/1562864877_0:360:2801:1936_1400x0_80_0_0_dcdf793b2099a8e6238bf0836b834dfd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156286/48/1562864877_50:0:2779:2047_1400x0_80_0_0_a017daf47dedaf6703b6b54ba42ebde6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156286/48/1562864877_341:0:2388:2047_1400x0_80_0_0_d553cca2179329081b84a651eed26c97.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей морозов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ульяновская область, ульяновск, общество
САМАРА/УЛЬЯНОВСК, 15 июл - РИА Новости.
Режим ограничений, введенный в Ульяновской области
из-за коронавируса
, продлен до 1 августа, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.
"С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории региона и предложений Роспотребнадзора
принято решение продлить до 1 августа действие основных ограничений, ранее установленных указом", - цитирует губернатора Ульяновской области Сергея Морозова
пресс-служба.
По словам главы региона, муниципалитеты, где складывается неудовлетворительная ситуация по заболеваемости, взяты на особый контроль, для этих территорий будет выработан комплекс дополнительных мер по стабилизации ситуации".
По данным пресс-службы, в частности, до 1 августа в Ульяновской области сохраняется перчаточно-масочный режим и требования по социальному дистанцированию. До этого же дня будет действовать запрет на работу кафе и ресторанов, за исключением летних веранд и террас, а также объектов общепита, работающих на вынос. Детсады, по информации пресс-службы, продолжат работать в режиме дежурных групп.
В Ульяновской области из-за коронавируса действует режим ограничений, режим самоизоляции в регионе носит рекомендательный характер, но ношение масок и перчаток обязательно. Правительство региона разрешило работать ряду промышленных предприятий и компаний, позже - организациям в сфере торговли и услуг, а также производственным предприятиям. С 1 мая возобновить деятельность смогли салоны красоты. Кроме того, жителям Ульяновской области разрешили заниматься спортом на улице, для единичных посетителей возобновили работу музеи, библиотеки и архивы. Также с 15 июня в Ульяновске
и ряде муниципалитетов, выполнивших требования Роспотребнадзора, работают летние веранды кафе, фитнес-центры и бани.
В Ульяновской области выявлены 7382 случая заражения коронавирусом, 4595 человек выздоровели, 54 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.