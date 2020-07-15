В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу

По словам главы региона, муниципалитеты, где складывается неудовлетворительная ситуация по заболеваемости, взяты на особый контроль, для этих территорий будет выработан комплекс дополнительных мер по стабилизации ситуации".

По данным пресс-службы, в частности, до 1 августа в Ульяновской области сохраняется перчаточно-масочный режим и требования по социальному дистанцированию. До этого же дня будет действовать запрет на работу кафе и ресторанов, за исключением летних веранд и террас, а также объектов общепита, работающих на вынос. Детсады, по информации пресс-службы, продолжат работать в режиме дежурных групп.