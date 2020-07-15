Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
https://ria.ru/20200715/1574387881.html
В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
Режим ограничений, введенный в Ульяновской области из-за коронавируса, продлен до 1 августа, сообщает в среду пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:51
ульяновская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей морозов (политик)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ульяновская область
ульяновск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156286/48/1562864877_0:360:2801:1936_1400x0_80_0_0_dcdf793b2099a8e6238bf0836b834dfd.jpg
ульяновская область
ульяновск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156286/48/1562864877_0:360:2801:1936_1400x0_80_0_0_dcdf793b2099a8e6238bf0836b834dfd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156286/48/1562864877_50:0:2779:2047_1400x0_80_0_0_a017daf47dedaf6703b6b54ba42ebde6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156286/48/1562864877_341:0:2388:2047_1400x0_80_0_0_d553cca2179329081b84a651eed26c97.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей морозов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ульяновская область, ульяновск, общество

В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу

14:38 15.07.2020 (обновлено: 14:51 15.07.2020)
407
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Архивное фото
САМАРА/УЛЬЯНОВСК, 15 июл - РИА Новости. Режим ограничений, введенный в Ульяновской области из-за коронавируса, продлен до 1 августа, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.
"С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории региона и предложений Роспотребнадзора принято решение продлить до 1 августа действие основных ограничений, ранее установленных указом", - цитирует губернатора Ульяновской области Сергея Морозова пресс-служба.
По словам главы региона, муниципалитеты, где складывается неудовлетворительная ситуация по заболеваемости, взяты на особый контроль, для этих территорий будет выработан комплекс дополнительных мер по стабилизации ситуации".
По данным пресс-службы, в частности, до 1 августа в Ульяновской области сохраняется перчаточно-масочный режим и требования по социальному дистанцированию. До этого же дня будет действовать запрет на работу кафе и ресторанов, за исключением летних веранд и террас, а также объектов общепита, работающих на вынос. Детсады, по информации пресс-службы, продолжат работать в режиме дежурных групп.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
В Ульяновской области из-за коронавируса действует режим ограничений, режим самоизоляции в регионе носит рекомендательный характер, но ношение масок и перчаток обязательно. Правительство региона разрешило работать ряду промышленных предприятий и компаний, позже - организациям в сфере торговли и услуг, а также производственным предприятиям. С 1 мая возобновить деятельность смогли салоны красоты. Кроме того, жителям Ульяновской области разрешили заниматься спортом на улице, для единичных посетителей возобновили работу музеи, библиотеки и архивы. Также с 15 июня в Ульяновске и ряде муниципалитетов, выполнивших требования Роспотребнадзора, работают летние веранды кафе, фитнес-центры и бани.
В Ульяновской области выявлены 7382 случая заражения коронавирусом, 4595 человек выздоровели, 54 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
100002
Обсудить 0
Ульяновская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей Морозов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ульяновская областьУльяновскОбщество
Рекомендуем
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
Российские военные специалисты в Белграде
Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание в режиме видеоконференции
Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
Очередь, чтобы подать жалобу в Центризбирком, у Дома правительства в Минске
Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
Выставка школьной формы
Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии выявили четыре новых случая COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
В России выделили более ста штаммов коронавируса
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
Самолет в небе
В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Белоруссии опубликовали декларацию о доходах Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26В Баку заявили об уничтожении транспортного средства армянских военных
15:24Совфед одобрил закон о данных об освобождении лиц с опасными болезнями
15:23Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
15:23МЧС предупредило о дожде с грозой и ветром в Москве и Подмосковье
15:23Власти Кубы рассказали о правилах отдыха для туристов
15:22Россия учла опыт других стран в борьбе с коронавирусом, заявила Попова
15:20Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
Лента новостейМолния