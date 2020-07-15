Матвиенко призвала Армению и Азербайджан к переговорам

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия призывает Баку и Ереван решать разногласия путем переговоров, определенные усилия предпринимаются по дипломатической и парламентской линиям, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
По ее словам, в России обеспокоены сложившейся ситуацией, поскольку и Армения и Азербайджан являются дружественными, партнерскими странами. "Главное сейчас не искать виновных, а незамедлительно прекратить любые боевые действия", - уверена она.
Сенатор отметила, что по дипломатической линии предпринимаются все меры по снижению эскалации, Россия предпринимает усилия и как член "Минской группы".
Кроме того, предпринимаются усилия по парламентской линии. "Мы очень встревожены и обеспокоены этой ситуацией, будем делать все, чтобы остановить эскалацию напряженности, боевые действия", - подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, позиция российской стороны – должен быть переговорный процесс, в ходе которого нужно находить взаимоприемлемые решения.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.