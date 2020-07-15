Матвиенко призвала Армению и Азербайджан к переговорам

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия призывает Россия призывает Баку Ереван решать разногласия путем переговоров, определенные усилия предпринимаются по дипломатической и парламентской линиям, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко

"Ко мне, как председателю МПА СНГ поступили обращения председателя парламента Армении и председателя парламента Азербайджана", – сказала сенатор.

По ее словам, в России обеспокоены сложившейся ситуацией, поскольку и Армения и Азербайджан являются дружественными, партнерскими странами. "Главное сейчас не искать виновных, а незамедлительно прекратить любые боевые действия", - уверена она.

Сенатор отметила, что по дипломатической линии предпринимаются все меры по снижению эскалации, Россия предпринимает усилия и как член "Минской группы".

Кроме того, предпринимаются усилия по парламентской линии. "Мы очень встревожены и обеспокоены этой ситуацией, будем делать все, чтобы остановить эскалацию напряженности, боевые действия", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, позиция российской стороны – должен быть переговорный процесс, в ходе которого нужно находить взаимоприемлемые решения.