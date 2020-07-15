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Матвиенко призвала Армению и Азербайджан к переговорам
Россия призывает Баку и Ереван решать разногласия путем переговоров, определенные усилия предпринимаются по дипломатической и парламентской линиям, заявила... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:03
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
валентина матвиенко
азербайджан
армения
в мире
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353
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия, валентина матвиенко, азербайджан, армения, в мире

Матвиенко призвала Армению и Азербайджан к переговорам

13:49 15.07.2020 (обновлено: 14:03 15.07.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия призывает Баку и Ереван решать разногласия путем переговоров, определенные усилия предпринимаются по дипломатической и парламентской линиям, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Ко мне, как председателю МПА СНГ поступили обращения председателя парламента Армении и председателя парламента Азербайджана", – сказала сенатор.
По ее словам, в России обеспокоены сложившейся ситуацией, поскольку и Армения и Азербайджан являются дружественными, партнерскими странами. "Главное сейчас не искать виновных, а незамедлительно прекратить любые боевые действия", - уверена она.
Сенатор отметила, что по дипломатической линии предпринимаются все меры по снижению эскалации, Россия предпринимает усилия и как член "Минской группы".
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Кроме того, предпринимаются усилия по парламентской линии. "Мы очень встревожены и обеспокоены этой ситуацией, будем делать все, чтобы остановить эскалацию напряженности, боевые действия", - подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, позиция российской стороны – должен быть переговорный процесс, в ходе которого нужно находить взаимоприемлемые решения.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеРоссияВалентина МатвиенкоАзербайджанАрменияВ мире
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