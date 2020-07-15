Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана

"Действительно, это затрудняется отсутствием доверия между Баку и Ереваном, но и этот вопрос можно решить, если сделать эти территории демилитаризованной зоной, на которой будет иметь право находиться только гражданская администрация Азербайджана, а за соблюдением режима прекращения огня и других гуманитарных вопросов будут наблюдать миротворцы", - подчеркнул он.