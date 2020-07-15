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Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана
Ни Баку, ни Ереван не будут иметь решающего преимущества в случае перерастания текущей эскалации в масштабную войну: азербайджанская армия лучше вооружена,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:40
ситуация на армяно-азербайджанской границе
александр перенджиев
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, александр перенджиев, одкб, сша, армения, грузия, в мире

Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана

13:40 15.07.2020
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© Минобороны АрменииОбстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
© Минобороны Армении
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ни Баку, ни Ереван не будут иметь решающего преимущества в случае перерастания текущей эскалации в масштабную войну: азербайджанская армия лучше вооружена, Армению в случае необходимости могут поддержать союзники по ОДКБ, заявил РИА Новости член Ассоциации военных политологов, подполковник запаса Александр Перенджиев.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Стороны перекладывают вину за обстрелы друг на друга.
"Возможности двух армий в принципе равны. Безусловно, Азербайджан вооружен более современной техникой: танками, различными видами бронемашин, системами управления войсками, беспилотниками, но это не всегда бывает решающим фактором", - сказал Перенджиев.
Эксперт подчеркнул, что "фактор членства Армении в ОДКБ, безусловно, важен, но вовлечение других стран-членов организации в этот конфликт маловероятен".
"Здесь, прежде всего речь идёт о военно-политической поддержке Еревана - пока Армения является членом ОДКБ, у третьих стран, в первую очередь у Турции, не будет соблазна открыто вмешаться в войну", - пояснил собеседник агентства.

ПУТИ ДЕЭСКАЛАЦИИ

По мнению эксперта, причина возобновления боевых действий связана с разочарованием руководства Азербайджана в переговорном процессе, который за почти 30 лет не принёс ощутимых результатов. Кроме того, от статуса-кво устало и азербайджанское общество – подтверждением этому служат прошедшие накануне в Баку многотысячные митинги.
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Перенджиев не видит альтернатив мирному урегулированию, основанному на соблюдении мадридских принципов, предложенных посредниками Еревану и Баку в 2007 году. В частности, они предполагали поэтапную передачу Азербайджану потерянных им во время войны сопредельных с Нагорным Карабахом районов, которые никогда не входили в состав Нагорно-Карабахской АССР, организацию коридора между Арменией и Нагорным Карабахом, предоставление Карабаху временного статуса и возвращение туда беженцев.
"Действительно, это затрудняется отсутствием доверия между Баку и Ереваном, но и этот вопрос можно решить, если сделать эти территории демилитаризованной зоной, на которой будет иметь право находиться только гражданская администрация Азербайджана, а за соблюдением режима прекращения огня и других гуманитарных вопросов будут наблюдать миротворцы", - подчеркнул он.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеАлександр ПеренджиевОДКБСШААрменияГрузияВ мире
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