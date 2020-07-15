Омбудсмен Москвы отметила рост числа обращений по уголовным вопросам

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Количество обращений в аппарат московского уполномоченного по правам человека, касающихся тематики уголовного производства, составило 14,7% от всех обращений, отмечается тенденция к увеличению по сравнению с прошлым годом, сообщила в среду омбудсмен Татьяна Потяева. Количество обращений в аппарат московского уполномоченного по правам человека, касающихся тематики уголовного производства, составило 14,7% от всех обращений, отмечается тенденция к увеличению по сравнению с прошлым годом, сообщила в среду омбудсмен Москвы

"Наибольшее количество вопросов в обращениях поступает от москвичей по жилищным вопросам, они составляют 14,7% или 694 обращения, по сравнению с 2018 годом мы видим тенденцию к снижению. Остается высоким количество вопросов в обращениях по тематике уголовного производства, это 14,7%, и здесь мы видим тенденцию к увеличению. Вопросы защиты прав граждан на образование занимают третье место и составляют 10,8%, и наблюдается тенденция к увеличению", - сообщила Потяева, выступая с докладом в ходе первого после пандемии очного заседания столичного парламента.

Омбудсмен Москвы отметила, что по результатам работы департамента городского имущества в 2019 году очередь сократилась на 11% по сравнению с 2018 годом. По ее словам, 484 семьи были приняты на жилищный учет в 2019 году, в сравнении с 2018 таких было 295 семей, 984 семьи восстановлены на жилищном учете по различным обоснованиям, в том числе и по обращению уполномоченного, в 2018 таких было 533 семьи.

Также в прошедшем году омбудсменом рассмотрено 281 обращение, содержащее 343 вопроса в сфере здравоохранения, - это 7% от общего количества обращений. С положительным или частично положительным результатом рассмотрено 76%.

Омбудсмен добавила, что в 2019 году на 58% возросло количество коллективных обращений граждан. По ее словам, такие показатели свидетельствуют о возросшем запросе на справедливость, о развитии тенденции по консолидации усилий граждан для защиты своих общественных интересов.

"Это были коллективные обращения по организации летнего оздоровительного отдыха, организации питания в образовательных учреждениях, по вопросам благоустройства отдельных территорий города, по вопросам градостроительной и экологической политике", - пояснила Потяева.