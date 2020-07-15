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Омбудсмен Москвы отметила рост числа обращений по уголовным вопросам
Количество обращений в аппарат московского уполномоченного по правам человека, касающихся тематики уголовного производства, составило 14,7% от всех обращений,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:27
татьяна потяева
москва
общество
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татьяна потяева, москва, общество

Омбудсмен Москвы отметила рост числа обращений по уголовным вопросам

13:15 15.07.2020 (обновлено: 13:27 15.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Количество обращений в аппарат московского уполномоченного по правам человека, касающихся тематики уголовного производства, составило 14,7% от всех обращений, отмечается тенденция к увеличению по сравнению с прошлым годом, сообщила в среду омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.
"Наибольшее количество вопросов в обращениях поступает от москвичей по жилищным вопросам, они составляют 14,7% или 694 обращения, по сравнению с 2018 годом мы видим тенденцию к снижению. Остается высоким количество вопросов в обращениях по тематике уголовного производства, это 14,7%, и здесь мы видим тенденцию к увеличению. Вопросы защиты прав граждан на образование занимают третье место и составляют 10,8%, и наблюдается тенденция к увеличению", - сообщила Потяева, выступая с докладом в ходе первого после пандемии очного заседания столичного парламента.
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Омбудсмен Москвы отметила, что по результатам работы департамента городского имущества в 2019 году очередь сократилась на 11% по сравнению с 2018 годом. По ее словам, 484 семьи были приняты на жилищный учет в 2019 году, в сравнении с 2018 таких было 295 семей, 984 семьи восстановлены на жилищном учете по различным обоснованиям, в том числе и по обращению уполномоченного, в 2018 таких было 533 семьи.
Также в прошедшем году омбудсменом рассмотрено 281 обращение, содержащее 343 вопроса в сфере здравоохранения, - это 7% от общего количества обращений. С положительным или частично положительным результатом рассмотрено 76%.
Омбудсмен добавила, что в 2019 году на 58% возросло количество коллективных обращений граждан. По ее словам, такие показатели свидетельствуют о возросшем запросе на справедливость, о развитии тенденции по консолидации усилий граждан для защиты своих общественных интересов.
"Это были коллективные обращения по организации летнего оздоровительного отдыха, организации питания в образовательных учреждениях, по вопросам благоустройства отдельных территорий города, по вопросам градостроительной и экологической политике", - пояснила Потяева.
Кроме того, омбудсмен сообщила, что на 33% увеличилось количество обращений, направленных в адрес омбудсмена по электронной почте, на 16% увеличилось число обращений, поданных через официальный сайт. В 2019 году в приемной московского омбудсмена осуществлен прием 1 285 граждан, из низ 315 человек на личном приеме, "и это были самые сложные вопросы".
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