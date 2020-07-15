Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574381178.html
В Баку группа лиц пыталась проникнуть в парламент
Уголовное дело возбуждено по факту попытки группы лиц проникнуть в здание парламента Азербайджана, есть задержанные, говорится в совместном заявлении МВД и... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:12
ситуация на армяно-азербайджанской границе
нагорный карабах
баку
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/131068/74/1310687421_0:315:3478:2271_1400x0_80_0_0_7aafcf763117ef87447ce9559530c7f6.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574368512.html
https://ria.ru/20200715/1574375484.html
1
нагорный карабах
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/131068/74/1310687421_0:315:3478:2271_1400x0_80_0_0_7aafcf763117ef87447ce9559530c7f6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/131068/74/1310687421_16:0:3464:2586_1400x0_80_0_0_cb655d3ba66d228a08be21ff2d430a13.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/131068/74/1310687421_447:0:3033:2586_1400x0_80_0_0_c9fd37064ba207786d248ee1d963e8dc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на армяно-азербайджанской границе, нагорный карабах, баку, азербайджан, армения, в мире

В Баку группа лиц пыталась проникнуть в парламент

13:12 15.07.2020
1067
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
БАКУ, 15 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту попытки группы лиц проникнуть в здание парламента Азербайджана, есть задержанные, говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры республики.
Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку ночью в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции. Молодые люди совершили марш по центральным улицам азербайджанской столицы, скандируя патриотические лозунги. Участники акции размахивали национальными флагами, скандируя "Карабах наш!", "Слава армии" "Солдаты вперед", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию". При этом группа демонстрантов пыталась ворваться в здание парламента, полиция эту попытку пресекла, использовав водометы.
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
09:59
Азербайджан заявил об уничтожении огневой точки ВС Армении
"В ночь с 14 на 15 июля текущего года некоторые жители столицы собрались перед Аллеей шехидов с целью поддержки военнослужащих, сражающихся в боях на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы... Впоследствии группа лиц, прибывших на место, пыталась вызвать смятение среди граждан, нарушить общественный порядок, совершив противоправные действия в отношении сотрудников полиции, выполняющих обязанности по охране порядка, умышленно не подчиняясь их законным требованиям, применяя камни и другие предметы, опасные для жизни и здоровья, оказали сопротивление", - говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении.
Уточняется, что "в результате семь сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести, два служебных автомобиля были перевернуты и пришли в непригодное состояние, был нанесен серьезный ущерб еще 14 служебным автомобилям и дорожной инфраструктуре на территории проведения собрания".
"По факту в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 220 (массовые беспорядки) и 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти). Некоторые лица, совершившие противоправные действия были задержаны", - говорится в заявлении.
Генпрокуратура Азербайджана и МВД отмечают "недопустимость проведения в столице, других городах и районах страны каких-либо массовых собраний" в подобный период и призывают граждан "не совершать такие действия, сохранять спокойствие, уважать интересы государства и не поддаваться на провокации".
Армянские военные в Тавушской области
11:57
Армения пока не намерена обращаться в ОДКБ по размещению миротворцев
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
130203
Обсудить 1
Ситуация на армяно-азербайджанской границеНагорный КарабахБакуАзербайджанАрменияВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян
Ереван надеется на влияние России для снижения эскалации с Баку
Сергей Рябков
Россия и Франция проведут консультации по стратегической стабильности
Сотрудники Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Махачкале спас беременную от нападавшего с битой
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Собор Святой Софии в Стамбуле
Секретные переговоры Греции с турками возмутили греческую общественность
Армянские военные в Тавушской области
Ереван передал ОБСЕ данные, где Баку размещает огневые точки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция не допустит новых попыток переворота, заявил Эрдоган
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана
Вид Варшавы
Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге
В благотворительном фонде предложили переименовать Свердловскую область
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Тегеран
В Иране не менее 140 врачей и санитаров умерли из-за коронавируса
Автомобили скорой помощи
Избитый свердловским депутатом крымчанин находится в реанимации
Граница России и Абхазии
Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
14:54Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
Лента новостейМолния