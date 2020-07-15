В Баку группа лиц пыталась проникнуть в парламент

БАКУ, 15 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту попытки группы лиц проникнуть в здание парламента Уголовное дело возбуждено по факту попытки группы лиц проникнуть в здание парламента Азербайджана , есть задержанные, говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры республики.

Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку ночью в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции. Молодые люди совершили марш по центральным улицам азербайджанской столицы, скандируя патриотические лозунги. Участники акции размахивали национальными флагами, скандируя "Карабах наш!", "Слава армии" "Солдаты вперед", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию". При этом группа демонстрантов пыталась ворваться в здание парламента, полиция эту попытку пресекла, использовав водометы.

"В ночь с 14 на 15 июля текущего года некоторые жители столицы собрались перед Аллеей шехидов с целью поддержки военнослужащих, сражающихся в боях на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы... Впоследствии группа лиц, прибывших на место, пыталась вызвать смятение среди граждан, нарушить общественный порядок, совершив противоправные действия в отношении сотрудников полиции, выполняющих обязанности по охране порядка, умышленно не подчиняясь их законным требованиям, применяя камни и другие предметы, опасные для жизни и здоровья, оказали сопротивление", - говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении.

Уточняется, что "в результате семь сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести, два служебных автомобиля были перевернуты и пришли в непригодное состояние, был нанесен серьезный ущерб еще 14 служебным автомобилям и дорожной инфраструктуре на территории проведения собрания".

"По факту в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 220 (массовые беспорядки) и 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти). Некоторые лица, совершившие противоправные действия были задержаны", - говорится в заявлении.

Генпрокуратура Азербайджана и МВД отмечают "недопустимость проведения в столице, других городах и районах страны каких-либо массовых собраний" в подобный период и призывают граждан "не совершать такие действия, сохранять спокойствие, уважать интересы государства и не поддаваться на провокации".