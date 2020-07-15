Эксперт прокомментировал митинг в Баку в поддержку армии

Власти положительно воспримут действия молодежи, вышедшей на митинг, считает эксперт. "Реакция азербайджанских властей будет положительная, потому что это показывает заинтересованность общества, второй момент: как это будет использоваться. Это связано с длительностью обострения. Если на границе удастся прекратить бой с тяжелыми единицами, тогда ситуация вернется в обычное русло и этот всплеск патриотических настроений достаточно быстро угаснет",- сказал Муханов.