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В Минобороны Армении оценили масштаб конфликта между Ереваном и Баку
Масштабы конфликта на границе Армении и Азербайджана не предполагают обращения за вмешательством к ОДКБ, заявил в среду журналистам представитель армянского... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:31
ситуация на армяно-азербайджанской границе
арцрун ованнисян
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азербайджан
армения
грузия
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353
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, арцрун ованнисян, одкб, азербайджан, армения, грузия, в мире

В Минобороны Армении оценили масштаб конфликта между Ереваном и Баку

11:31 15.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПредставитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 июл – РИА Новости. Масштабы конфликта на границе Армении и Азербайджана не предполагают обращения за вмешательством к ОДКБ, заявил в среду журналистам представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян, координирующий работу действующего в Тавушской области информационного центра.
"Локальные масштабы конфликта не такого уровня, чтобы Армения сочла необходимым обратиться к ОДКБ за вмешательством или какими-либо действиями. ВС Армении четко выполняют свои задачи", - сказал Ованнисян.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Логотип ОБСЕ
10:37
ОБСЕ призвала Баку и Ереван к немедленному прекращению огня
1832156
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеАрцрун ОваннисянОДКБАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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