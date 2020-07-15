Служба метрополитена убрала крыс Бэнкси из вагона лондонской подземки

В TFL уточнили, что все работы Бэнкси были удалены из вагона несколько дней назад, поскольку компания борется с граффитти в метро, и предложили художнику воссоздать крыс в более "подходящем месте".

"Мы приветствуем идею о том, что нужно поощрять пассажиров носить маски, хотя большинство и так это делают, но в данном случае рисунки были стерты, так как мы вынуждены следовать правилам", — пояснил представитель компании.