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Служба метрополитена убрала крыс Бэнкси из вагона лондонской подземки
Оператор лондонского общественного транспорта компания Transport for London (TFL) удалила новое "коронавирусное" граффити Бэнкси из вагона поезда кольцевой... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:55
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, новости культуры, бэнкси

Служба метрополитена убрала крыс Бэнкси из вагона лондонской подземки

11:55 15.07.2020
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© @banksyГраффити на тему пандемии коронавируса британского художника Бэнкси в Лондонском метро
Граффити на тему пандемии коронавируса британского художника Бэнкси в Лондонском метро
© @banksy
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Оператор лондонского общественного транспорта компания Transport for London (TFL) удалила новое "коронавирусное" граффити Бэнкси из вагона поезда кольцевой линии, сообщает The Independent.
Накануне художник выложил в своем инстаграме ролик, в котором рисует в метро баллончиком с помощью трафаретов своих знаменитых крыс. Они безуспешно пытаются надеть маски, чихают и используют санитайзер не по назначению.
В TFL уточнили, что все работы Бэнкси были удалены из вагона несколько дней назад, поскольку компания борется с граффитти в метро, и предложили художнику воссоздать крыс в более "подходящем месте".
"Мы приветствуем идею о том, что нужно поощрять пассажиров носить маски, хотя большинство и так это делают, но в данном случае рисунки были стерты, так как мы вынуждены следовать правилам", — пояснил представитель компании.
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