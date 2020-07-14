Бэнкси выложил видео, на котором рисует крыс в метро

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Бэнкси присоединился к дискуссии о необходимости ношения масок в Великобритании оригинальным способом: художник показал, как рисует в вагонах метро крыс, которые пытаются соответствовать новым требованиям.

В своем инстаграме он выложил ролик, в котором, предположительно, сам (в костюме сотрудника клининговой компании, в маске, кепке и очках) рисует своих знаменитых грызунов, у которых не получается надеть маски и применить санитайзер по назначению.

Крысы у него чихают и используют маски как парашюты. В конце ролика Бэнкси пишет: "I get lockdown" ("Я на карантине") на стене станции, затем двери вагона закрываются, мы видим надпись "I get back up again" ("Я снова воспряну"), и звучит песня “Tubthumping” группы Chumbawamba: "I get knocked down, but I get up again, you're never gonna keep me down" ("Меня сбили с ног, но я снова поднимаюсь, вы не сможете заставить меня сдаться").

Сам художник прокомментировал свое видео: "Без масок не пускают".

Пользователи хвалили Бэнкси, удивлялись, что "некоторые пассажиры были с ним рядом и не знали об этом" (just_wale) и предполагали, что "этот вагон теперь продадут на Sotheby's" (mangoose_).