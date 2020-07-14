Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200714/1574357203.html
Бэнкси выложил видео, на котором рисует крыс в метро
Бэнкси присоединился к дискуссии о необходимости ношения масок в Великобритании оригинальным способом: художник показал, как рисует в вагонах метро крыс,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:48
культура
коронавирус covid-19
новости культуры
борис джонсон
бэнкси
sotheby's
великобритания
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574356921_0:27:1280:747_1400x0_80_0_0_7c1ca1fa0003a9eaded2f8c6ff2e7f27.jpg
https://ria.ru/20200507/1571075638.html
великобритания
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574356921_0:27:1280:747_1400x0_80_0_0_7c1ca1fa0003a9eaded2f8c6ff2e7f27.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574356921_143:0:1280:853_1400x0_80_0_0_b6f805201ddb0d7856ae18f24f7e0dee.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574356921_252:0:1105:853_1400x0_80_0_0_ba0e2c18d898f877e9aec75e2df565fa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, новости культуры, борис джонсон, бэнкси, sotheby's , великобритания, лондон

Бэнкси выложил видео, на котором рисует крыс в метро

20:58 14.07.2020 (обновлено: 21:48 14.07.2020)
962
© REUTERS / Instagram/BanksyНовая работа Banksy в Лондонском метро
Новая работа Banksy в Лондонском метро
© REUTERS / Instagram/Banksy
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Бэнкси присоединился к дискуссии о необходимости ношения масок в Великобритании оригинальным способом: художник показал, как рисует в вагонах метро крыс, которые пытаются соответствовать новым требованиям.
В своем инстаграме он выложил ролик, в котором, предположительно, сам (в костюме сотрудника клининговой компании, в маске, кепке и очках) рисует своих знаменитых грызунов, у которых не получается надеть маски и применить санитайзер по назначению.
Крысы у него чихают и используют маски как парашюты. В конце ролика Бэнкси пишет: "I get lockdown" ("Я на карантине") на стене станции, затем двери вагона закрываются, мы видим надпись "I get back up again" ("Я снова воспряну"), и звучит песня “Tubthumping” группы Chumbawamba: "I get knocked down, but I get up again, you're never gonna keep me down" ("Меня сбили с ног, но я снова поднимаюсь, вы не сможете заставить меня сдаться").
Сам художник прокомментировал свое видео: "Без масок не пускают".
Пользователи хвалили Бэнкси, удивлялись, что "некоторые пассажиры были с ним рядом и не знали об этом" (just_wale) и предполагали, что "этот вагон теперь продадут на Sotheby's" (mangoose_).
Накануне мэр Лондона Борис Джонсон предложил сделать ношение масок обязательным не только в метро, но и в магазинах.
Новая работа художника Бэнкси, посвященная врачам-супергероям
7 мая, 11:08Культура
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
1161229
КультураКоронавирус COVID-19Новости культурыБорис ДжонсонБэнксиSotheby'sВеликобританияЛондон
Рекомендуем
Похищенная работа британского художника Бэнкси, посвященная жертвам террористической атаки в клубе Bataclan в Париже, которую нашли итальянские полицейские
Италия вернула Франции украденную работу Бэнкси
Лесной пожар в Бурятии
В УПЦ собирают средства для пострадавших от лесных пожаров на Луганщине
Выхлопная труба
Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Байден пообещал перевести все государственные машины на электричество
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х во время встречи с делегацией российских религиозных деятелей в резиденции патриарха в Дамаске. 19 ноября 2018
Патриарх Иоанн Х: Антиохийская церковь сожалеет о решении по Святой Софии
Лесные пожары на Камчатке
В Югре ввели режим ЧС в лесах из-за природных пожаров
Богдана Осипова
Осужденная в США Осипова попросила отправить ее под домашний арест
Автомобиль полиции
Полиция расследует конфликт со съемочной группой в Харькове
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Саратовской области во время очистки выгребной ямы погибли три человека
Блогерша Николь Тея
Звезда Instagram умерла на восьмом месяце беременности
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 12,9 миллиона
Штаб-квартира компании Spotify в Стокгольме, Швеция
В России с 15 июля запустят музыкальный сервис Spotify
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В трех районах Хабаровска произошло отключение электроэнергии
08:17В якутском психинтернате выявили более 20 новых случаев COVID-19
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Лента новостейМолния