Бэнкси выложил видео, на котором рисует крыс в метро

Крысы у него чихают и используют маски как парашюты. В конце ролика Бэнкси пишет: "I get lockdown" ("Я на карантине") на стене станции, затем двери вагона закрываются, мы видим надпись "I get back up again" ("Я снова воспряну"), и звучит песня “Tubthumping” группы Chumbawamba: "I get knocked down, but I get up again, you're never gonna keep me down" ("Меня сбили с ног, но я снова поднимаюсь, вы не сможете заставить меня сдаться").