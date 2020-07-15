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Совфед ужесточил требования к организаторам азартных игр
Совфед на заседании в среду одобрил закон, ужесточающий требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:26
совет федерации рф
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совет федерации рф, экономика

Совфед ужесточил требования к организаторам азартных игр

11:26 15.07.2020
29
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, ужесточающий требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей.
Сейчас организатором азартных игр не может выступать юрлицо, учредителями (участниками) которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
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Закон запрещает выступать в качестве организатора азартных игр и юрлицам, учредителями (участниками) которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против госвласти. Аналогичные ограничения предлагается распространить и на бенефициарных владельцев организаторов азартных игр, а также на операторов лотерей.
Учредителями (участниками) организатора азартных игр, оператора лотереи и лицами, оказывающими существенное прямое или косвенное влияние на решения органов их управления, согласно закону, не могут являться юрлица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Минфином России.
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Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования. Проект разработан правительством РФ в целях приведения законодательства РФ, регулирующего деятельность по организации и проведение азартных игр и лотерей, в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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