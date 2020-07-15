Совфед ужесточил требования к организаторам азартных игр

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, ужесточающий требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей.

Сейчас организатором азартных игр не может выступать юрлицо, учредителями (участниками) которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Закон запрещает выступать в качестве организатора азартных игр и юрлицам, учредителями (участниками) которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против госвласти. Аналогичные ограничения предлагается распространить и на бенефициарных владельцев организаторов азартных игр, а также на операторов лотерей.

Учредителями (участниками) организатора азартных игр, оператора лотереи и лицами, оказывающими существенное прямое или косвенное влияние на решения органов их управления, согласно закону, не могут являться юрлица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Минфином России.