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Совфед одобрил закон об электронном документообороте для tax free
Совфед на заседании в среду одобрил закон об организации системы электронного документооборота между участниками системы tax free. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:00
алексей сазанов
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алексей сазанов, евразийский экономический союз, совет федерации рф, федеральная таможенная служба (фтс россии), москва, красногорск, сочи, экономика

Совфед одобрил закон об электронном документообороте для tax free

11:00 15.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об организации системы электронного документооборота между участниками системы tax free.
Документ позволяет магазинам в целях компенсации НДС формировать чек в электронной форме при продаже товаров иностранному гражданину в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей. При этом предусмотрена возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы tax free. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц после официальной публикации.
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Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов ранее пояснял, что при покупке иностранцами товаров в магазинах номер электронного чека tax free будет сообщаться покупателю, а сам чек - автоматически передаваться в информационную систему таможенных органов. При вывозе товаров иностранный гражданин будет предъявлять таможне товар и сообщать номер чека, а таможенники - проставлять отметку, что товар убыл с территории РФ.
После этого чек tax free в электронном виде передается оператору, который будет возмещать НДС иностранному гражданину. Затем чек с отметками о возмещении и о вывозе товара из РФ будет передаваться обратно в магазин. Тот на основании чека сможет подать заявку на вычет соответствующих сумм НДС. Закон укладывается в стратегии как ФТС, так и ФНС России в части перехода в "цифру" и упрощения взаимодействия с налогоплательщиками, пояснял Сазанов.
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Закон о tax free действует в РФ c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сейчас tax free действует в 16 субъектах РФ.
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Алексей СазановЕвразийский экономический союзСовет Федерации РФФедеральная таможенная служба (ФТС России)МоскваКрасногорскСочиЭкономика
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