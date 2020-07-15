В России выявили 6422 новых случая коронавируса

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 6422 случая COVID-19, умерли 156 человек, выписались 10 424, сообщили в оперативном штабе.

Накануне сообщалось о 6248 новых случаях и 175 жертвах. За весь период эпидемии в России зафиксировали 746 369 заразившихся коронавирусом, из них более 11,7 тысячи умерли, более 523 тысяч вылечились.