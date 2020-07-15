В России выявили 6422 новых случая коронавируса

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 6422 случая COVID-19, умерли 156 человек, выписались 10 424, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (628), Санкт-Петербурге (264) и Свердловской области (263). При этом столица и Подмосковье демонстрируют наименьшие темпы прироста — 0,3%.
Накануне сообщалось о 6248 новых случаях и 175 жертвах. За весь период эпидемии в России зафиксировали 746 369 заразившихся коронавирусом, из них более 11,7 тысячи умерли, более 523 тысяч вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, число больных COVID-19 превысило отметку в 12,9 миллиона, как минимум 570 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют Перу, Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания, Иран, Испания, Пакистан и Италия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф