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Распространение нового коронавируса
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В России выявили 6422 новых случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 6422 случая COVID-19, умерли 156 человек, выписались 10 424, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:59
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москва
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коронавирус covid-19
россия
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529107_0:200:3071:1927_1400x0_80_0_0_ffa597fc5718268159c246afeedd61a7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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воз, москва, московская область (подмосковье), испания, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 6422 новых случая коронавируса

10:47 15.07.2020 (обновлено: 11:59 15.07.2020)
17919
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской в госпитале COVID-19
Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 6422 случая COVID-19, умерли 156 человек, выписались 10 424, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (628), Санкт-Петербурге (264) и Свердловской области (263). При этом столица и Подмосковье демонстрируют наименьшие темпы прироста — 0,3%.
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Накануне сообщалось о 6248 новых случаях и 175 жертвах. За весь период эпидемии в России зафиксировали 746 369 заразившихся коронавирусом, из них более 11,7 тысячи умерли, более 523 тысяч вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, число больных COVID-19 превысило отметку в 12,9 миллиона, как минимум 570 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют Перу, Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания, Иран, Испания, Пакистан и Италия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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