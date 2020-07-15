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В ОБСЕ призвали Баку и Ереван вернуться к режиму прекращения огня
Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама призвал Баку и Ереван немедленно вернуться к режиму прекращения огня. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T10:16
ситуация на армяно-азербайджанской границе
эди рама
нагорный карабах
азербайджан
армения
грузия
в мире
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, эди рама, нагорный карабах, азербайджан, армения, грузия, в мире

В ОБСЕ призвали Баку и Ереван вернуться к режиму прекращения огня

10:16 15.07.2020
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© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама призвал Баку и Ереван немедленно вернуться к режиму прекращения огня.
"Я глубоко обеспокоен ростом насилия на границе между Арменией и Азербайджаном и призываю немедленно вернуться к режиму прекращения огня прежде, чем появятся новые жертвы", - цитирует Раму пресс-служба ОБСЕ.
Баку
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В Баку прошел митинг в поддержку азербайджанской армии
Он выразил соболезнования семьям и друзьям погибших и обеспокоенность состоянием раненых с обеих сторон. "Мы должны сделать все, чтобы конфликт меньше затрагивал людей, и возобновить предметные переговоры как можно скорее", - добавил Рама, выразив поддержку Минскому процессу.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеЭди РамаНагорный КарабахАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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