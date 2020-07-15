В ОБСЕ призвали Баку и Ереван вернуться к режиму прекращения огня

"Я глубоко обеспокоен ростом насилия на границе между Арменией и Азербайджаном и призываю немедленно вернуться к режиму прекращения огня прежде, чем появятся новые жертвы", - цитирует Раму пресс-служба ОБСЕ.

Он выразил соболезнования семьям и друзьям погибших и обеспокоенность состоянием раненых с обеих сторон. "Мы должны сделать все, чтобы конфликт меньше затрагивал людей, и возобновить предметные переговоры как можно скорее", - добавил Рама, выразив поддержку Минскому процессу.