Эксперт объяснил важность будущего пуска нового блока Ленинградской АЭС-2

"Именно с будущим вводом в эксплуатацию блока №2 ЛАЭС-2 на одной площадке начнет действовать очередь из двух блоков, построенных по тому проекту, который Росатом предлагает европейским заказчикам. Поэтому наверняка внимание к пуску и работе блока №2 Ленинградской АЭС-2 будет проявлено, например, в Венгрии, где по такому же проекту планируется возвести очередь из двух новых энергоблоков на местной АЭС "Пакш". Надеемся, что в 2021 году Росатом получит лицензию на их строительство", - отметил Уваров.