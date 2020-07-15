Эксперт объяснил важность будущего пуска нового блока Ленинградской АЭС-2

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предстоящий в России пуск нового энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 станет знаковым по нескольким причинам, считает главный редактор информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
"Прежде всего, конечно, пуск нового блока будет необходим для последующего обеспечения надежного энергоснабжения потребителей на северо-западе России", - сказал РИА Новости Уваров. "Кроме того, с пуском этого блока завершится сооружение первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, построенных в России по современному отечественному проекту АЭС-2006. И очень символично, что это событие фактически будет приурочено к предстоящему 75-летию нашей атомной отрасли", - добавил собеседник агентства.
АЭС-2006 – это разработанный уже в XXI веке проект атомного энергоблока так называемого поколения 3+ с улучшенными технико-экономическими показателями. Энергоблоки этого проекта сейчас стали основным экспортным продуктом госкорпорации "Росатом" - их уже запланировано построить в разных странах.
"Именно с будущим вводом в эксплуатацию блока №2 ЛАЭС-2 на одной площадке начнет действовать очередь из двух блоков, построенных по тому проекту, который Росатом предлагает европейским заказчикам. Поэтому наверняка внимание к пуску и работе блока №2 Ленинградской АЭС-2 будет проявлено, например, в Венгрии, где по такому же проекту планируется возвести очередь из двух новых энергоблоков на местной АЭС "Пакш". Надеемся, что в 2021 году Росатом получит лицензию на их строительство", - отметил Уваров.
Работы по подготовке к пуску энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 вышли на завершающий этап, в ближайшее время должна начаться загрузка ядерного топлива в реактор, а пока на блоке успешно завершилась ревизия основного оборудования реакторной установки.
Как сообщило управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС, специалисты произвели осмотр и оценку состояния основного технологического оборудования реакторной установки ВВЭР-1200. Результаты многочисленных проверок подтвердили, что блок полностью готов к загрузке ядерного топлива в его реактор.
Сразу после этой ревизии на энергоблоке стартует этап физического пуска, во время которого в активную зону реактора будут поочередно загружены 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом. Это будет стартом так называемого этапа физического пуска энергоблока. Затем последуют начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в реакторе - собственно физический пуск, потом энергетический пуск - начало выдачи энергоблоком электричества в сеть, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование блока на номинальной мощности. Все это намечено выполнить в течение нынешнего года. Ввод в промышленную эксплуатацию нового атомного энергоблока запланирован на начало 2021 года.
Ранее сообщалось, что перед началом загрузки ядерного топлива в реактор энергоблок №2 Ленинградской АЭС-2 взяли под охрану войска Росгвардии.
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Ленинградская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом"), расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в эксплуатации находятся три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт), также классифицируемый как энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2.
Ленинградская АЭС является и крупнейшим производителем электроэнергии на Северо-Западе России. Ее доля в общей выработке электроэнергии составляет 30%. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области горит каждая вторая лампочка.
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