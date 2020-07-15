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Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 30 июля
Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание запланированных вывозных рейсов в Россию до 30 июля. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T08:23
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, аликанте, шереметьево (аэропорт), прага, общество

Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 30 июля

08:23 15.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание запланированных вывозных рейсов в Россию до 30 июля.
На 15 июля 2020 планируются рейсы Гуанчжоу — Москва, Ош — Москва. 16 июля ожидаются перелеты Пхукет — Москва, Бангкок — Москва, Ташкент — Москва, Бишкек — Новосибирск. 17 июля запланированы рейсы Аликанте — Москва, Душанбе — Жуковский, Ереван — Сочи.
Пассажирский самолет в небе над Москвой
13 июля, 23:49
Посольство России сообщило дату вывозного рейса из Танзании
На 18 июля планируются рейсы Прага — Москва, Ош — Новосибирск, Сеул— Владивосток, Белград — Москва, Париж — Москва, Франкфурт-на-Майне — Москва. 19 июля ожидаются рейсы Дубай — Москва, Ереван — Екатеринбург, Ташкент — Владивосток, Нью-Йорк — Москва. 20 июля россияне смогут вернуться из Еревана в Ростов-на-Дону.
На 22 июля планируются рейсы Душанбе — Жуковский, Душанбе — Санкт-Петербург. 24 июля должны состояться перелеты Аликанте — Москва, Душанбе — Москва. 25 июля ожидаются рейсы Дубай — Москва, Ницца — Москва, Сеул — Владивосток. 30 июля планируется рейс Душанбе — Москва.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 11:50Распространение нового коронавируса
Более 1,8 тысячи граждан Киргизии улетели из России вывозными рейсами
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Самолет в небе над международным аэропортом Шереметьево
Вчера, 11:54
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваАликантеШереметьево (аэропорт)ПрагаОбщество
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