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Азербайджан опроверг данные о применении РСЗО "Град" против Армении
Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения армянской стороны об использовании реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" на товузском... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T03:37
минобороны азербайджана
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минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан опроверг данные о применении РСЗО "Град" против Армении

03:37 15.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРеактивные системы залпового огня "Град" (РСЗО)
Реактивные системы залпового огня Град (РСЗО)
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Реактивные системы залпового огня "Град" (РСЗО). Архивное фото
БАКУ, 15 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения армянской стороны об использовании реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" на товузском направлении границы и предложило Еревану предоставить доказательства.
Ранее представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян, координирующий работу действующего в Тавушской области информационного центра, сообщил, что азербайджанские вооруженные силы применили против Армении РСЗО "Град".
"Распространенная армянскими СМИ информация о якобы применении подразделениями азербайджанской армии РСЗО "Град" против армянских вооруженных сил на товузском направлении фронта является дезинформацией. Заявляем, что этот вид оружия не применялся нашими подразделениями. Если у армянской стороны есть какие-либо доказательства применения этого вида оружия, пусть предоставит их", - сказал РИА Новости глава пресс-службы Минобороны, полковник Вагиф Даргяхлы.
Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана
03:20
Азербайджан заявил об уничтожении армянского военного объекта
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и двух солдат и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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