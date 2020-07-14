Потерявшегося в лесу в Ленинградской области восьмилетнего мальчика нашли

В среду в полицию поступило сообщение, что около трех часов дня в окрестностях села Цвелодубово потерялся восьмилетний ребенок. По словам бабушки, мальчик убежал от нее при сборе ягод и грибов. К поискам ребенка были привлечены сотрудники полиции, экстренные службы и добровольцы.

"Установлено местонахождение восьмилетнего мальчика, поиски которого велись в лесу в районе поселка Цвелодубово. Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. В настоящее время он передан медикам", - говорится в сообщении.