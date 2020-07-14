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Потерявшегося в лесу в Ленинградской области восьмилетнего мальчика нашли
Восьмилетний мальчик, которого искали в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, найден, угрозы его жизни и здоровью нет, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T23:51
гумвд
выборгский район
ленинградская область
происшествия
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выборгский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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гумвд, выборгский район, ленинградская область, происшествия

Потерявшегося в лесу в Ленинградской области восьмилетнего мальчика нашли

23:51 14.07.2020
5821
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйЛес
Лес
© РИА Новости / Игорь Подгорный
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Восьмилетний мальчик, которого искали в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, найден, угрозы его жизни и здоровью нет, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В среду в полицию поступило сообщение, что около трех часов дня в окрестностях села Цвелодубово потерялся восьмилетний ребенок. По словам бабушки, мальчик убежал от нее при сборе ягод и грибов. К поискам ребенка были привлечены сотрудники полиции, экстренные службы и добровольцы.
"Установлено местонахождение восьмилетнего мальчика, поиски которого велись в лесу в районе поселка Цвелодубово. Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. В настоящее время он передан медикам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Полиция
Вчера, 19:03
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6830210
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ГУМВДВыборгский районЛенинградская областьПроисшествия
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