Потерявшегося в лесу в Ленинградской области восьмилетнего мальчика нашли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Восьмилетний мальчик, которого искали в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, найден, угрозы его жизни и здоровью нет, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В среду в полицию поступило сообщение, что около трех часов дня в окрестностях села Цвелодубово потерялся восьмилетний ребенок. По словам бабушки, мальчик убежал от нее при сборе ягод и грибов. К поискам ребенка были привлечены сотрудники полиции, экстренные службы и добровольцы.
"Установлено местонахождение восьмилетнего мальчика, поиски которого велись в лесу в районе поселка Цвелодубово. Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. В настоящее время он передан медикам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
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