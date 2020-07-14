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В Ереване рассказали о сбитых азербайджанских беспилотниках
Число сбитых на армяно-азербайджанской границе беспилотных летательных аппаратов Азербайджана приближается к 10, заявил во вторник журналистам представитель... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:55
минобороны армении
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353
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минобороны армении, азербайджан, армения, в мире

В Ереване рассказали о сбитых азербайджанских беспилотниках

22:55 14.07.2020
1107
© Sputnik / Aram NersesyanАрмянские военные
Армянские военные
© Sputnik / Aram Nersesyan
ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Число сбитых на армяно-азербайджанской границе беспилотных летательных аппаратов Азербайджана приближается к 10, заявил во вторник журналистам представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, координирующий работу действующего в Тавушской области информационного центра.
"Я точно скажу завтра, но число сбитых с 12 июня азербайджанских беспилотников, в том числе дорогостоящего БПЛА Hermes 900, превышает пять и приближается к десяти", - сказал Ованнисян.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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