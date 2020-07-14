https://ria.ru/20200714/1574359372.html
В Ленинградской области ищут пропавшего восьмилетнего мальчика
Сотрудники полиции, экстренные службы и добровольцы ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего в лесу в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:50
2020-07-14T22:50
выборгский район
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:208:3077:1939_1400x0_80_0_0_9ac3aa4680d0264a491a1d29ca17d60d.jpg
https://ria.ru/20200714/1574352613.html
выборгский район
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:208:3077:1939_1400x0_80_0_0_9ac3aa4680d0264a491a1d29ca17d60d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_143:0:2872:2047_1400x0_80_0_0_42053a147d31ba91c755c771757f1eb9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_484:0:2531:2047_1400x0_80_0_0_989dc53f1af9b3af6e3a0437d8627542.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборгский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия