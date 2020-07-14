В Ленинградской области ищут пропавшего восьмилетнего мальчика

"Женщина сообщила о том, что около трех часов дня в окрестностях озера Нахимовское, села Цвелодубово потерялся ее 8-летний внук. По словам женщины-опекуна, мальчик убежал от нее при сборе ягод и грибов", - говорится в сообщении.