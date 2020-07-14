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В Ленинградской области ищут пропавшего восьмилетнего мальчика
Сотрудники полиции, экстренные службы и добровольцы ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего в лесу в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:50
выборгский район
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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выборгский район
ленинградская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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выборгский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Ленинградской области ищут пропавшего восьмилетнего мальчика

22:50 14.07.2020
1431
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции, экстренные службы и добровольцы ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего в лесу в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение о пропаже ребенка поступило около 19:00 в полицию Выборгского района Ленинградской области.
"Женщина сообщила о том, что около трех часов дня в окрестностях озера Нахимовское, села Цвелодубово потерялся ее 8-летний внук. По словам женщины-опекуна, мальчик убежал от нее при сборе ягод и грибов", - говорится в сообщении.
В поисках ребенка задействованы сотрудники полиции, а также экстренные службы и добровольцы.
Полиция
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Выборгский районЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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