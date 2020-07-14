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В Армении сообщили о снижении напряженности на границе с Азербайджаном
Напряженность на армяно-азербайджанской границе на данный момент снизилась, оперативная обстановка относительно спокойная, сказал во вторник журналистам... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:27
минобороны армении
арцрун ованнисян
азербайджан
армения
грузия
безопасность
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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минобороны армении, арцрун ованнисян, азербайджан, армения, грузия, безопасность, в мире

В Армении сообщили о снижении напряженности на границе с Азербайджаном

22:27 14.07.2020
3667
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоенный во время учений в Армении
Военный во время учений в Армении
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Напряженность на армяно-азербайджанской границе на данный момент снизилась, оперативная обстановка относительно спокойная, сказал во вторник журналистам представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, координирующий работу действующего в Тавушской области информационного центра.
"В данный момент общая оперативная обстановка относительно спокойная. Это спокойствие установилось примерно с 18.00 (17.00 мск). Мало обстрелов, во всяком случае нет обстрелов из крупнокалиберного оружия. То есть напряженность снизилась", - сказал Ованнисян.
Армянский военнослужащий
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Он добавил, что азербайджанские ВС стреляли по населенным пунктам Чинари, Айгепар, Неркин, Кармирахбюр, Паравакар, а также Берд, где под обстрел попали два завода, были повреждены дома, газопровод, который позднее восстановили. По словам Ованнисяна, Азербайджан применил артиллерию, минометы, танки.
"Мирное население, к счастью, не пострадало", - отметил он
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и двух солдат и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Минобороны АрменииАрцрун ОваннисянАзербайджанАрменияГрузияБезопасностьВ мире
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