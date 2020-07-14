В Армении сообщили о снижении напряженности на границе с Азербайджаном

"В данный момент общая оперативная обстановка относительно спокойная. Это спокойствие установилось примерно с 18.00 (17.00 мск). Мало обстрелов, во всяком случае нет обстрелов из крупнокалиберного оружия. То есть напряженность снизилась", - сказал Ованнисян.