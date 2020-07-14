Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию на границе с Арменией

"Четырнадцатого июля 2020 года министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммедом Джавадом Зарифом. Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал своего иранского коллегу о военной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на азербайджано-армянской границе, предотвращении нападений, сохраняющейся напряженности в регионе и нынешней ситуации", - сообщили в пресс-службе.