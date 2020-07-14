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Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию на границе с Арменией
Главы МИД Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Мохаммед Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию на границе с Арменией, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T21:00
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Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию на границе с Арменией

20:28 14.07.2020 (обновлено: 21:00 14.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 14 июл - РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Мохаммед Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию на границе с Арменией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Азербайджана.
"Четырнадцатого июля 2020 года министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммедом Джавадом Зарифом. Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал своего иранского коллегу о военной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на азербайджано-армянской границе, предотвращении нападений, сохраняющейся напряженности в регионе и нынешней ситуации", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что "Мамедъяров обратил внимание другой стороны на тот факт, что армянская агрессия является основным источником опасности в регионе, и подчеркнул необходимость вывода оккупационных армянских сил из Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана".
"Министр Мохаммед Джавад Зариф подтвердил известную позицию Ирана по поддержке территориальной целостности Азербайджана, отметив, что защита территориальной целостности Азербайджанской Республики является региональной стратегией Исламской Республики Иран. Он отметил, что Иран всегда готов поддержать урегулирование конфликта", - сообщает пресс-служба.
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Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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