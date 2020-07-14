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Иран готов помочь Армении и Азербайджану в урегулировании напряженности
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым эскалацию... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:12
зограб мнацаканян
мохаммад джавад зариф
эльмар мамедъяров
мид ирана
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зограб мнацаканян, мохаммад джавад зариф, эльмар мамедъяров, мид ирана, азербайджан, армения, грузия, в мире

Иран готов помочь Армении и Азербайджану в урегулировании напряженности

20:12 14.07.2020
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© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий
Армянский военнослужащий
© Фото : Министерство обороны Армении
ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым эскалацию напряженности между странами, заявив о готовности Тегерана помочь сторонам урегулировать возникшую проблему.
"После недавних столкновений азербайджанских и армянских сил министр иностранных дел Ирана сегодня в ходе отдельных телефонных разговоров с министрами Азербайджана и Армении заявил о готовности Ирана содействовать окончанию напряженности, призвав стороны к сдержанности и посоветовав начать переговоры по мирному решению противоречий", - сообщил иранский МИД.
Начавшиеся 12 июля боевые действия на армяно-азербайджанской границе продолжаются третий день в сопредельных районах: Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Зограб МнацаканянМохаммад Джавад ЗарифЭльмар МамедъяровМИД ИранаАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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