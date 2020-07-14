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Азербайджан сообщил об уничтожении огневой точки ВС Армении
Азербайджанские военные уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВС Армении в товузском направлении границы, сообщил РИА Новости глава пресс-службы... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:02
вагиф даргяхлы
минобороны азербайджана
азербайджан
армения
грузия
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в мире
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вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, грузия, безопасность, в мире

Азербайджан сообщил об уничтожении огневой точки ВС Армении

20:02 14.07.2020
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© Фото : Минобороны АзербайджанаВоеннослужащие вооруженных сил Азербайджана
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
© Фото : Минобороны Азербайджана
БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Азербайджанские военные уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВС Армении в товузском направлении границы, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
"Подразделения азербайджанской армии уничтожили долговременную огневую точку вооруженных сил Армении, обстреливающую позиции наших подразделений и населенных пунктов в направлении Товузского района", - сказал Даргяхлы.
Азербайджанское военное ведомство разместило видео операции на своем сайте.
Начавшиеся 12 июля боевые действия на армяно-азербайджанской границе продолжаются третий день в сопредельных районах: Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Вагиф ДаргяхлыМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияГрузияБезопасностьВ мире
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