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В Баку заявили об уничтожении пункта управления армянского дивизиона
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении пункта управления артиллерийского дивизиона вооруженных сил Армении. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:53
вагиф даргяхлы
минобороны азербайджана
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армения
в мире
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353
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вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили об уничтожении пункта управления армянского дивизиона

19:53 14.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСитуация в зоне карабахского конфликта
Ситуация в зоне карабахского конфликта
© Sputnik / Асатур Есаянц
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БАКУ, 14 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении пункта управления артиллерийского дивизиона вооруженных сил Армении.
"В результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем наших подразделений был уничтожен пункт управления артиллерийского дивизиона вооруженных сил Армении",- сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.
Военное ведомство разместило на своём сайте видео операции.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Вагиф ДаргяхлыМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияВ мире
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