МИД Армении уточнил данные по раненым на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян уточнила РИА Новости, что в результате эскалации конфликта на границе с Азербайджаном пять человек с армянской стороны получили ранения и четыре - погибли.
Во вторник посол Армении в Москве Вардан Тоганян в интервью радиостанции "Эхо Москвы" привел приблизительные данные по раненым.
"С армянской стороны четыре человека погибли и пятеро ранены. Среди мирных жителей пострадавших нет, хотя азербайджанская сторона умышленно нацеливается на гражданские инфраструктуры и население", - сказала Нагдалян.
Ранее во вторник пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что гражданские инфраструктуры армянского села Берд в Тавушской области были атакованы азербайджанскими беспилотниками.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.