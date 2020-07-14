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ВС Турции поддержат Азербайджан на фоне эскалации на границе с Арменией
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о полной поддержке Азербайджана на фоне военной эскалации на его границе с Арменией, при этом возложив на Армению... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:31
хулуси акар
азербайджан
армения
грузия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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хулуси акар, азербайджан, армения, грузия, в мире

ВС Турции поддержат Азербайджан на фоне эскалации на границе с Арменией

18:31 14.07.2020
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© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
© AP Photo
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о полной поддержке Азербайджана на фоне военной эскалации на его границе с Арменией, при этом возложив на Армению ответственность за инцидент.
"Решительно осуждаем атаки армянской стороны в Товузском районе Азербайджана. Выражаем соболезнования родным и близким погибших азербайджанских военнослужащих, желаем скорейшего выздоровления раненым. Мы продолжим посильную помощь и поддержку ВС Азербайджана против Армении, которая многие годы проводит политику агрессии, незаконно оккупируя азербайджанские земли", - сказал турецкий министр, которого цитирует агентство Anadolu.
Он добавил, что ВС Турции будут рядом с ВС Азербайджана в соответствии с принципом "одна нация, два государства".
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Хулуси АкарАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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