ВС Турции поддержат Азербайджан на фоне эскалации на границе с Арменией

АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о полной поддержке Азербайджана на фоне военной эскалации на его границе с Арменией, при этом возложив на Армению ответственность за инцидент.
"Решительно осуждаем атаки армянской стороны в Товузском районе Азербайджана. Выражаем соболезнования родным и близким погибших азербайджанских военнослужащих, желаем скорейшего выздоровления раненым. Мы продолжим посильную помощь и поддержку ВС Азербайджана против Армении, которая многие годы проводит политику агрессии, незаконно оккупируя азербайджанские земли", - сказал турецкий министр, которого цитирует агентство Anadolu.
Он добавил, что ВС Турции будут рядом с ВС Азербайджана в соответствии с принципом "одна нация, два государства".
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.