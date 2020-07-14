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Ленинградская область
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Медики в Ленобласти в полном объеме получили допвыплаты
медицинские работники Ленинградской области, работающие с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами, в полном объеме получили от региональных властей... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:23
ленинградская область
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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общество

Медики в Ленобласти в полном объеме получили допвыплаты

18:23 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач надевает костюм в "зеленой зоне" перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
© РИА Новости / Владимир Песня
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Все медицинские работники Ленинградской области, работающие с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами, в полном объеме получили от региональных властей дополнительные выплаты с апреля по июнь месяц, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, общая сумма стимулирующих выплат составила более 722 миллиона рублей
Из общей суммы, которая была выделена на субсидирование дополнительных выплаты за работу в период пандемии COVID-19 с апреля по июнь, 406 миллионов рублей были выделены из областного бюджета. Общее количество получателей составило 5 947 медицинских работников.
"Кроме того, в мае 2020 года были произведены единовременные страховые выплаты в связи с заболеванием, повлекшим временную нетрудоспособность, 57 медицинским работникам, - Общая сумма выплат за счет средств Фонда социального страхования составила 3,9 миллиона рублей", - пояснил представитель пресс-службы.
Он отметил, что в Ленинградской области в соответствии с постановлением правительства РФ №415 в два раза увеличены стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
"В регионе в данную категорию получателей также включены водители скорой медицинской помощи и уборщики в первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, по постановлению №484 медики получают выплаты за выполнение особо важных работ", - подчеркнули в пресс-службе.
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