Медики в Ленобласти в полном объеме получили допвыплаты

Врач надевает костюм в "зеленой зоне" перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами

С.- ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Все медицинские работники медицинские работники Ленинградской области , работающие с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами, в полном объеме получили от региональных властей дополнительные выплаты с апреля по июнь месяц, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, общая сумма стимулирующих выплат составила более 722 миллиона рублей

Из общей суммы, которая была выделена на субсидирование дополнительных выплаты за работу в период пандемии COVID-19 с апреля по июнь, 406 миллионов рублей были выделены из областного бюджета. Общее количество получателей составило 5 947 медицинских работников.

"Кроме того, в мае 2020 года были произведены единовременные страховые выплаты в связи с заболеванием, повлекшим временную нетрудоспособность, 57 медицинским работникам, - Общая сумма выплат за счет средств Фонда социального страхования составила 3,9 миллиона рублей", - пояснил представитель пресс-службы.

Он отметил, что в Ленинградской области в соответствии с постановлением правительства РФ №415 в два раза увеличены стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку.