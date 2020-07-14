В Армении сообщили о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Минобороны Армении сообщило о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном в результате обстрела с азербайджанской стороны, общее число потерь в армянской армии достигло четырех человек.
"В результате обстрела... (со стороны Азербайджана - ред.) на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы смертельные ранения получили военнослужащие срочной службы, младшие сержанты Смбат Габриелян и Гриша Матевосян", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Ранее минобороны сообщило о гибели майора Гаруша Амбарцумяна и капитана Соса Элбакяна.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила ранее о двух погибших и пятерых раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.