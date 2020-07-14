В Армении сообщили о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном

"В результате обстрела... (со стороны Азербайджана - ред.) на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы смертельные ранения получили военнослужащие срочной службы, младшие сержанты Смбат Габриелян и Гриша Матевосян", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.