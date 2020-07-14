Ереван заявил, что Баку размещает артиллерию близ населенных пунктов

ЕРЕВАН, 14 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян разместила на своей странице в Facebook снимки со спутников, заявив, что они свидетельствуют о локализации артиллерийских батарей азербайджанских вооруженных сил близ населенных пунктов Азербайджана.
"На снимках со спутника представлено расположенное примерно в 10 километрах от передовой азербайджанское село Дондар Гушчу, сплошь окруженное огневыми позициями артиллерийских батарей. Азербайджанская сторона окружила собственное население артиллерийскими батареями, превратив его в мишень, и жалуется на обстрелы ВС Армении в этом направлении", - написала Степанян в соцсети.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли шестеро азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.