Ереван заявил, что Баку размещает артиллерию близ населенных пунктов

"На снимках со спутника представлено расположенное примерно в 10 километрах от передовой азербайджанское село Дондар Гушчу, сплошь окруженное огневыми позициями артиллерийских батарей. Азербайджанская сторона окружила собственное население артиллерийскими батареями, превратив его в мишень, и жалуется на обстрелы ВС Армении в этом направлении", - написала Степанян в соцсети.