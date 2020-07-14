В Азербайджане заявили об уничтожении армянского беспилотника

БАКУ, 14 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА), артиллерийских подразделений вместе с боевым составом ВС Армении, а также опровергло информацию о сбитии беспилотника, принадлежащего подразделениям азербайджанской армии.
"В эти минуты был сбит БПЛА вооруженных сил Армении, а артиллерийская установка с боевым расчетом на огневой позиции противника также уничтожены", - заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
По его словам, распространенная в армянских СМИ информации о сбитии БПЛА, принадлежащего подразделениям азербайджанской армии, не соответствует действительности. "Все БПЛА, находящиеся на вооружении подразделений азербайджанской армии, находятся в строю, потерь нет" - добавил Даргяхлы.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.