В Азербайджане заявили об уничтожении армянского беспилотника

По его словам, распространенная в армянских СМИ информации о сбитии БПЛА, принадлежащего подразделениям азербайджанской армии, не соответствует действительности. "Все БПЛА, находящиеся на вооружении подразделений азербайджанской армии, находятся в строю, потерь нет" - добавил Даргяхлы.